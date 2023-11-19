Свыше ста человек погибли в убежищах ООН в секторе Газа БАПОР: 176 человек погибли в убежищах ООН в секторе Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Порядка 176 человек, укрывавшихся в убежищах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, погибли, сообщил генкомиссар БАПОР Филипп Лаззарини. С начала конфликта пострадали 800 человек, уточнил он. Объекты, в которых они укрывались, были четко обозначены как здания ООН, сообщается на сайте организации.

С начала войны, по сообщениям, по меньшей мере 176 человек, укрывавшихся в школах БАПОР, были убиты и почти 800 получили ранения в результате бомбардировок израильских сил, — заявил Лаззарини.

Поврежденные объекты и погибшие люди не могут быть просто «сопутствующим ущербом», добавил он. Во многих убежищах, которые подверглись бомбардировкам, находились семьи, включая пожилых людей и детей. По словам Лаззарини, Израиль знал о том, что удары наносятся по школам БАПОР.

Менее чем за 24 часа в секторе Газа были обстреляны две школы БАПОР, приютившие семьи перемещенных лиц, — добавил глава агентства.

Ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что многие члены персонала БАПОР работают на палестинское движение ХАМАС. По его словам, дипломатический этикет требует от Израиля благодарить сотрудников ООН за проделанную работу, но, на его взгляд, представители организации распространяют дезинформацию, полностью оторванную от реальности.