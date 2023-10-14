На Западе указали на ключевое преимущество ХАМАС в секторе Газа Bloomberg: ХАМАС имеет преимущество перед ЦАХАЛ в виде подземных тоннелей

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Палестинское движение ХАМАС имеет огромную сеть подземных тоннелей, что является сильным преимуществом перед израильской армией ЦАХАЛ, сообщает агентство Bloomberg. Эксперты считают, что секретные лабиринты позволили выстроить оборону таким образом, что территория оказалась неприступной.

Несмотря на развитие технологических контрмер, прокладка туннелей остается для одной стороны очень эффективным способом буквально подорвать господство другой на поверхности, — сказал военный эксперт из Rand Corporation Скотт Савиц.

ХАМАС использует туннели под густонаселенной Газой для сокрытия оружия, командных пунктов и бойцов. Со временем проходы стали более изощренными, благодаря вентиляционным шахтам и электричеству. По мнению некоторых экспертов, некоторые туннели достигают глубины 35 метров и могут даже быть оборудованы железнодорожными путями и помещениями связи.

В 2014 году Израиль начал понимать, что лабиринты ХАМАС обширны. Было потрачено более $1 млрд на разработку подземного барьера вдоль своей 60-километровой границы с сектором Газа и еще сотни миллионов долларов на систему обнаружения строительства новых тоннелей.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что Израиль имеет регулярную, хорошо подготовленную армию и авиацию. Он считает, что в этом ЦАХАЛ превосходит палестинскую группировку ХАМАС.