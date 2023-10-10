Названо главное преимущество Армии обороны Израиля в противостоянии с ХАМАС Летчик Попов: хорошо подготовленная армия Израиля превосходит ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израиль имеет регулярную, хорошо подготовленную армию и авиацию, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. Кроме того, ВС страны имеют большой боевой опыт и потенциал. В этом Израиль превосходит палестинскую группировку ХАМАС, указал эксперт.

Первое — регулярная, хорошо подготовленная армия. Второе, безусловно, это авиация. У Армии обороны Израиля самые подготовленные летчики на Ближнем Востоке на сегодняшний день, способные и вести воздушный бой, и осуществлять бомбардировку целей в секторе Газа, в Ливане и в Сирии, — объяснил Попов.

По словам летчика, по уровню подготовки и боевого опыта Израиль даже превосходит ВВС Египта и Турции. На вооружении у страны стоят очень серьезные и многофункциональные машины.

Четыре-пять раз в сутки израильские экипажи вылетают на боевое задание, это высокие нагрузки. Кроме того, у ВВС Израиля есть резервы, есть возможность менять экипаж — по два — три на самолет, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля уничтожила отряд бойцов ХАМАС, пересекших границу со стороны сектора Газа, на юге в районе кибуца Зиким. Страна продолжает операцию «Железные мечи», которая стала ответом на массированный ракетный обстрел со стороны палестинского движения.