На территории Ливана разбился израильский беспилотник

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Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС разбился на территории Ливана. В Армии обороны Израиля уточнили, что БПЛА был сбит ополченцами в небе над южными регионами арабской страны.

Летательный аппарат упал в районе Блейда и был захвачен боевиками группировки «Хезболла», пишет Daily Star со ссылкой на «Хезбаллу». Никаких дополнительных подробностей не приводится.

Некоторое время назад в ходе оперативной деятельности в районе «голубой линии» (граница с арабской республикой — NEWS.ru) на территории Ливана упал беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля. Риска утечки информации нет, — подтвердили в Армии обороны Израиля.

22 января NEWS.ru сообщал, что израильские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство со стороны Ливана. Кому принадлежал БПЛА, не уточнялось.

Ранее в январе израильские истребители уже нарушали воздушное пространство Ливана. Самолёты ВВС Израиля пролетели на средней и пониженной высоте над Бейрутом. Инсайдер из командования ВС Ливана сообщил, что 5 января ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство страны около 10 раз. Они совершали полёты над Бейрутом и районами Бшамун, Шуэйфат и Арамун, расположенными к югу от столицы.