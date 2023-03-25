«На грани»: в Израиле назвали единственный способ «спасти страну» Депутат Кнессета Сова: ситуацию в Израиле спасет прекращение продвижения судебной реформы

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Израиль сейчас находится на грани, спасти страну может только полное прекращение продвижения судебной реформы, переговоры между коалицией и оппозицией и выработка документа конституции, которая так и не появилась с момента ее основания в 1948 году, заявил NEWS.ru депутат Кнессета (парламента) от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова. По его словам, в ином случае страну ждет серьезный кризис ветвей власти.

В противном случае нас ждет серьезный кризис ветвей власти. И он наступит в тот момент, когда Верховный Суд отменит ряд персональных законов, принимаемых в эти дни Кнессетом, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что действия нынешнего правительства наносят удар по безопасности Израиля и прежде всего по офицерам ЦАХАЛа, против которых могут быть поданы иски в разных странах. Депутат указал, что до сегодняшнего дня эти иски не принимались к рассмотрению из-за того, что в Израиле есть независимый суд. По его мнению, это является ударом по отношениям Израиля с западными партнерами: США, Великобританией и ЕС, с которыми Иерусалим разделяет демократические ценности.

Кабинет министров премьера Израиля Биньямина Нетаньяху предложил пакет законов, который существенно сократит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.

В связи с этим в Израиле вспыхнули протесты, которые длятся уже 11-ую неделю. Так, в середине марта, по данным местных СМИ, около 500 тысяч человек по всему Израилю вышли на акции против реформы. По подсчетам, только в Тель-Авиве на демонстрацию вышли порядка 250 тысяч человек.