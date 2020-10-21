Министром туризма Израиля стала Орит Фаркаш-Хакоэн

https://static.news.ru/photo/7c6b9d7e-13bf-11eb-9e21-fa163e074e61_660.jpg Орит Фаркаш-Хакоэн Фото: Orit Farkash-Hacohen/facebook.com

Экс-министр стратегического планирования Орит Фаркаш-Хакоэн стала новым министром туризма Израиля, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В настоящее время власти Израиля рассматривают способы возрождения внутреннего туризма. В частности, планируется создание так называемых зелёных островов — закрытых зон с эпидемиологическим контролем на въезде и выезде.

Гендиректором по-прежнему является Амир Халеви, уточняет РИА Новости.

Дополнительно министерство займётся улучшением туристической инфраструктуры.

Ранее NEWS.ru писал, что Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) приступили к переговорам по поводу нефтепровода Эйлат — Ашкелон, который соединяет Красное море со Средиземным. Долгое время этот проект бойкотировался странами Персидского залива, однако теперь арабо-израильская нормализация сделала возможным подключение аравийских монархий к транзитной линии. Подобная ситуация снижает необходимость в египетском Суэцком канале.