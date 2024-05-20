Саудовская Аравия выразила поддержку народу Ирана в связи с гибелью Раиси Глава МИД Саудовской Аравии передал соболезнования Ирану после гибели Раиси

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Ибрахим Раиси

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд выразил соболезнования от лица властей и народа королевства в связи с гибелью президента исламской республики Ибрахима Раиси и его делегации в результате крушения вертолета, передает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что это произошло во время телефонной беседы с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани

И. о. главы МИД Ирана «поблагодарил короля и наследного принца Саудовской Аравии [Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда] за направление соболезнований». Он отметил «совместные усилия [погибшего] главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и Фейсала бен Фархана Аль Сауда», направленные на возрождение двусторонних отношений.

Ранее Генеральный штаб ВС Ирана распорядился создать комиссию по расследованию причин крушения вертолета президента республики Ибрахима Раиси. Отмечается, что соответствующее распоряжение дал начальник Генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери. В состав комиссии, которую возглавит генерал-майор Али Абдаллахи, войдут военные и технические эксперты.

Глава Организации по чрезвычайным ситуациям страны Мохаммад Хасан Нами известил, что спасатели опознали тела всех погибших при крушении. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, генетической экспертизы в связи с этим проводиться не будет.