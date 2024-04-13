КСИР захватил израильское судно под флагом Португалии в Ормузском проливе

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Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), являющегося элитным иранским военным формированием, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе, сообщает IRNA. Речь идет о контейнеровозе, который, по данным иранского агентства, связан с Израилем. Согласно информации IRNA, судно шло под португальским флагом, оно управляется компанией Zodiac, принадлежащей израильскому магнату Эялю Оферу.

ВМС КСИР захватили в Ормузском проливе контейнеровоз, связанный с Израилем, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Алексей Пилько заявил, что США и Иран в ближайшее время не будут переводить конфликт на новый уровень даже после атак Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в городе Эрбиль. Эксперт подчеркнул, что «большую войну в ближневосточном регионе придется подождать».

Представитель американского Министерства обороны ранее заявил, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить защиту дислоцированным там войскам. Об этом он сообщил на фоне опасений ответного удара Ирана по Израилю. Начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви провел оценку ситуации с высшим армейским руководством и отметил, что израильские силы готовы к любому сценарию в координации с армией США.