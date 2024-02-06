Йеменские хуситы обстреляли британский корабль

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Бойцы движения йеменских хуситов «Ансар Алла» обстреляли британский корабль, проплывавший в 57 морских милях к западу от Ходейды, сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, судно не получило серьезных повреждений и продолжило идти прежним курсом. Никто из членов экипажа корабля не пострадал.

UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях к западу от Ходейды, Йемен, — говорится в официальном отчете управления.

Уточняется, что снаряд был запущен по левому борту. Он пролетел над мостиком и нанес незначительный урон остеклению. Всем другим кораблям, следующим по тому же курсу, рекомендовано соблюдать крайнюю осторожность и сообщать о любых подозрительных активностях представителям UKMTO.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по позициям йеменских хуситов в Ходейде. По данным телеканала Al Masirah, под огонь попали южные окрестности административного центра провинции. В свою очередь представители Центрального командования ВС США (CENTCOM) уточнили, что целями атаки стали готовые к запуску беспилотные летательные аппараты. Предполагается, что их могли использовать для нападения на корабли.