Израиль продлил до 1 августа запрет на въезд иностранцев в страну

https://static.news.ru/photo/6bb6fa42-b6ee-11ea-b541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Израиля продлили запрет на въезд в страну для иностранных граждан, который был введён 18 марта из-за пандемии COVID-19.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, правительство заранее уведомило иностранные авиакомпании о том, что запрет продлят до 1 августа 2020 года. При этом страна потихоньку отказывать от карантинных мер. С 20 мая открылись пляжи. Работа бассейнов, ресторанов и кафе восстановлена.

К концу мая в Израиле стали замечать новые случаи заражения COVID-19. И в основном они наблюдались в школах. Сейчас в стране все учебные заведения закрыты на карантин, а более 13,7 тысячи школьников и учителей находятся в изоляции.

До этого момента там были сняты последние серьёзные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. В Израиле заработали кафе, рестораны, пабы, бары, открылись бассейны. А 14 июня власти собирались открыть театры, концертные залы и другие культурные учреждения.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг наиболее защищённых от коронавирусной инфекции стран. При составлении списка оценивались применяемые в странах меры по выявлению COVID-19 и экономические показатели. В топ-3 самых защищённых стран вошли швейцария, Германия и Израиль. В них, согласно выводам экспертов, отмечено осторожное ослабление ограничений, а экономика продемонстрировала устойчивость. Четвёртое и пятое места заняли Сингапур и Япония.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 выявлен более чем у 9,4 млн человек, свыше 482 тысяч умерли, более 4,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631.

Как писал NEWS.ru, власти Кипра отменили требование для иностранных туристов, согласно которому прибывающие в страну гости должны были в обязательном порядке предоставлять справку об отсутствии заражения коронавирусом. А в Евросоюзе определили условия, на которых будут пропускать туристов в Шенгенскую зону, а также в страны Скандинавского полуострова после открытия внешних границ.