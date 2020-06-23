«Тайная дружба» Израиля и представителей Южного переходного совета (ЮПС) Йемена, которые ещё весной объявили о создании собственной автономии на юге республики, обусловлена хорошими отношениями еврейского государства со стоящими за сепаратистами Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Однако даже дипломатическая вовлечённость израильтян в этот конфликт ставит их в неприятное положение — между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые в рамках йеменского досье поддерживают совершенно разных игроков.
О том, что Израиль имеет неплохие отношения с ЮПС, сообщили израильские и арабские СМИ. Так, в материале Israel Today со ссылкой на недавнюю пресс-конференцию представителей ЮПС
За закрытыми дверями было объявлено новое государство на Ближнем Востоке — Аден, колония в юго-западном регионе Йемена, — говорится в материале Israel Today. — Многие израильтяне положительно отреагировали на эти тенденции и направили приветствие новому автономному государству в Йемене.
Действия сепаратистской организации, которая обладает поддержкой ОАЭ, были отвергнуты йеменским правительством в изгнании, а также ооновскими структурами. Тем более что шаги ЮПС в сторону автономии пошли вразрез с подписанными в прошлом году Эр-Риядскими договорённостями — соглашением о разделении власти с временным правительством.
Йеменское правительство упорно отказывается выполнять свои обязательства и использует имущество и ресурсы йеменцев для финансирования своей коррупционной деятельности на фоне неоправданного молчания братьев из арабской коалиции, — так мотивировали своё решение об автономии в ЮПС.
Накануне лидер повстанцев-хуситов предостерёг Саудовскую Аравию и Эмираты от нормализации отношений с Израилем.
Саудовская Аравия и ОАЭ выступают на стороне Израиля, который является главным врагом мусульманского мира, — заявил Абдул-Малик аль-Хути в телевизионном выступлении.
Тем не менее, намерение израильтян вести дипломатию в Йемене ставит их в положение меж двух огней — Саудовской Аравии и ОАЭ. Если ЮПС обладают поддержкой Абу-Даби, то Эр-Рияд считается покровителем временного правительства.
Ситуация усложняется тем, что в Йемене наблюдается и активность Турции, которая выступает региональным противником Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ одновременно. О том, что Анкара намеревается укрепить влияние в прибрежных районах республики, ранее
Эта активность Анкары считается элементом более широкой стратегии по формированию турецкого стратегического «треугольника» в Красном море. Не исключено, что интерес Израиля к Югу может быть обусловлен именно желанием изучить турецкое влияние.
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