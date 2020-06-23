«Тайная дружба» Израиля и представителей Южного переходного совета (ЮПС) Йемена, которые ещё весной объявили о создании собственной автономии на юге республики, обусловлена хорошими отношениями еврейского государства со стоящими за сепаратистами Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Однако даже дипломатическая вовлечённость израильтян в этот конфликт ставит их в неприятное положение — между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые в рамках йеменского досье поддерживают совершенно разных игроков.

О том, что Израиль имеет неплохие отношения с ЮПС, сообщили израильские и арабские СМИ. Так, в материале Israel Today со ссылкой на недавнюю пресс-конференцию представителей ЮПС говорится , что Аден «дружелюбно смотрит на еврейское государство». Ещё весной сепаратисты объявили об автономии в южных районах Йемена, а теперь режим самоуправления был объявлен на подконтрольном им острове Сокотра. Издание приводит в качестве аргументов и то, что вице-президент ЮПС Хани бин Брейк в серии твитов упоминал хорошие отношения между Израилем и другой страной Персидского залива Катаром, а также ссылался на визит бывшего президента еврейского государства Шимона Переса в Доху и недавнюю поездку нынешнего премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в Оман.

За закрытыми дверями было объявлено новое государство на Ближнем Востоке — Аден, колония в юго-западном регионе Йемена, — говорится в материале Israel Today. — Многие израильтяне положительно отреагировали на эти тенденции и направили приветствие новому автономному государству в Йемене.

Биньямин Нетаньяху Marios Lolos/Xinhua/Global Look Press

Действия сепаратистской организации, которая обладает поддержкой ОАЭ, были отвергнуты йеменским правительством в изгнании, а также ооновскими структурами. Тем более что шаги ЮПС в сторону автономии пошли вразрез с подписанными в прошлом году Эр-Риядскими договорённостями — соглашением о разделении власти с временным правительством.

Йеменское правительство упорно отказывается выполнять свои обязательства и использует имущество и ресурсы йеменцев для финансирования своей коррупционной деятельности на фоне неоправданного молчания братьев из арабской коалиции, — так мотивировали своё решение об автономии в ЮПС.

Накануне лидер повстанцев-хуситов предостерёг Саудовскую Аравию и Эмираты от нормализации отношений с Израилем.

Саудовская Аравия и ОАЭ выступают на стороне Израиля, который является главным врагом мусульманского мира, — заявил Абдул-Малик аль-Хути в телевизионном выступлении.

Тем не менее, намерение израильтян вести дипломатию в Йемене ставит их в положение меж двух огней — Саудовской Аравии и ОАЭ. Если ЮПС обладают поддержкой Абу-Даби, то Эр-Рияд считается покровителем временного правительства.

Ситуация усложняется тем, что в Йемене наблюдается и активность Турции, которая выступает региональным противником Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ одновременно. О том, что Анкара намеревается укрепить влияние в прибрежных районах республики, ранее сообщало издание Arab Weekly. По этим данным, турки увеличивают свой политический вес в южных провинциях, взаимодействуя с местными властями и племенными деятелями. В зону интересов Анкары входит и удерживаемый ЮПС остров Сокотра, следует из материала Arab Weekly. Наиболее явным проводником её интересов всё чаще становится йеменская партия «Ислах», которая, как считается, связана с исламистской организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Именно представители «Ислаха» не раз активно выступали за расширение гуманитарной и экономической роли Турции в южной части Йемена.

Эта активность Анкары считается элементом более широкой стратегии по формированию турецкого стратегического «треугольника» в Красном море. Не исключено, что интерес Израиля к Югу может быть обусловлен именно желанием изучить турецкое влияние.