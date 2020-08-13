США оказали содействие официальной нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом первым сообщил президент Дональд Трамп. Официальное восстановление отношений двух ближневосточных государств увенчает череду шагов в процессе их негласного сотрудничества и предсказуемо может вызвать ответную реакцию тех региональных игроков, ради которых презентация этих договорённостей и заключалась.

В ближайшие недели представители Израиля и ОАЭ проведут встречи для подписания двусторонних соглашений в сфере инвестиций, туризма, авиаперелётов, безопасности, телекоммуникаций, высоких технологий, энергетики, здравоохранения, культуры, окружающей среды и дипломатических связей.

Этот исторический дипломатический прорыв будет способствовать установлению мира в ближневосточном регионе и станет свидетельством смелой дипломатии и дальновидности трёх лидеров (Дональда Трампа, Биньямина Нетаньяху и Мухаммеда бен Зайеда. — NEWS.ru), а также смелости ОАЭ и Израиля в том, чтобы проложить новый путь, который раскроет огромный потенциал в регионе, — говорится в заявлении Белого дома США.

Сотрудничество Израиля и ОАЭ не было секретом для политиков и экспертов, однако до настоящего времени оно не было официально закреплено. Препятствием выступала палестинская проблема, в разы обострившаяся после прихода Трампа к власти. Как следует из заявления США, по условиям дипломатической нормализации с ОАЭ Израиль обязуется приостановить провозглашение суверенитета над некоторыми территориями Западного берега реки Иордан и сосредоточить свои «усилия на расширении связей с другими странами арабского и мусульманского мира».

Doug Mills/Global Look Press

28 января 2020 года Трамп представил в Вашингтоне ключевые положения своего плана палестино-израильского урегулирования — «сделки века» — и заявил о намерении Соединённых Штатов признать еврейские поселения израильской территорией. О намерении аннексировать части Западного берега реки Иордан и Иорданскую долину говорил и сам израильский премьер. Теперь эта идея, судя по всему, будет заморожена. Хотя следует отметить, что палестинская проблема в последнее время мало волновала аравийские столицы, за исключением Дохи.

О грядущем восстановлении отношений между еврейским государством и аравийскими монархиями стали говорить в 2018 году, когда Израиль открыл серию официальных визитов в малые страны Персидского залива, которые, как считается, больше всех испытывают давление Ирана. Так, сюрпризом был необъявленный визит главы израильского правительства в Оман, после которого глава МИД султаната Юсуф бен Алауи назвал еврейское государство частью Ближнего Востока и призвал арабские страны пересмотреть свою позицию по поводу права израильтян на государственность.

Karol Kozlowski/Global Look Press

В заявлении Белого дома говорится, что США, Израиль и Эмираты разделяют схожие взгляды на угрозы и возможности в регионе, что подразумевает под собой «иранскую угрозу». Однако Иран — далеко не главная причина, по которой ведущие ближневосточные игроки решили дипломатически оформить свои связи: Эмираты давно контактируют с Исламской Республикой по ряду представляющих общий интерес вопросов, причём официально. Основным катализатором блоковых тенденций стали жёсткие, балансирующие на грани войны действия Турции в ряде конфликтных зон. Анкара традиционно рассматривается Абу-Даби в качестве соперника. Настороженное, хотя и прагматичное отношение к ней проявляет и Израиль. Несмотря на то, что презентация этого дипломатического триумфа, безусловно, рассчитана на увеличение внутриполитического капитала Трампа, США вряд ли могли оказать здесь серьёзные посреднические услуги: сближение стран происходило по естественной логике.

Один из вопросов сейчас заключается в том, к чему оформление этих отношений приведёт в тех конфликтных точках, где и без этого говорили об «израильском присутствии». А появление официальных отношений еврейского государства с другими странами Аравийского полуострова — лишь дело времени.