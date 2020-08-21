Израиль атаковал на юге сектора Газа объекты ХАМАС

https://static.news.ru/photo/6d2af9a8-e44a-11ea-96f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: guoyu/Xinhua/Global Look Press

Израильские танки в ответ на ракетный обстрел израильских территорий накануне обстреляли пункты палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа. Удары были нанесены рано утром 22 августа.

Как сообщают израильские СМИ, информации о пострадавших или жертвах пока не поступало, однако группировке был причинён материальный ущерб.

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Ракетная атака со стороны палестинских территорий была осуществлена 2 августа, ПВО Израиля успешно перехватили ракету с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол», писал NEWS.ru.