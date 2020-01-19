https://static.news.ru/photo/c0c9ec58-3a91-11ea-8b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Во втором по величине тегеранском аэропорту Мехрабад отменены все вылеты из-за сильного снегопада, обрушившегося на город. Видимость не превышает 300 метров.

Работа аэропорта возобновится после возвращения нормальной видимости, сообщает IRNA со ссылкой на сообщение воздушной гавани.

Информации о работе аэропорта имени Имама Хомейни не поступала. Известно, что из-за ухудшения погоды в Тегеране начались проблемы на дорогах, а в школах были отменены занятия.

Как писал NEWS.ru, 19 января снегопад оставил без света 20 тысяч жилых домов в Канаде. Мощный снежный шторм пришёл со стороны Атлантического океана. В некоторых областях выпало более 70 см снега. Ситуацию осложнил ураганный ветер с порывами до 42 метров в секунду.