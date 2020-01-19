Во втором по величине тегеранском аэропорту Мехрабад отменены все вылеты из-за сильного снегопада, обрушившегося на город. Видимость не превышает 300 метров.
Работа аэропорта возобновится после возвращения нормальной видимости,
Информации о работе аэропорта имени Имама Хомейни не поступала. Известно, что из-за ухудшения погоды в Тегеране начались проблемы на дорогах, а в школах были отменены занятия.
Как писал NEWS.ru, 19 января снегопад оставил без света 20 тысяч жилых домов в Канаде. Мощный снежный шторм пришёл со стороны Атлантического океана. В некоторых областях выпало более 70 см снега. Ситуацию осложнил ураганный ветер с порывами до 42 метров в секунду.
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