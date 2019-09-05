Уже 6 сентября Иран готов в очередной раз снять с себя обязательства по соблюдению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — так называемая «ядерная сделка», заключённая в 2015-м). После выхода США из этого договора в 2018 году иранская сторона попала под новые американские санкции и впоследствии отказалась от части условий соглашения. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, предпринял несколько попыток снизить эскалацию, предложив, в частности, предоставить Ирану кредит на $15 млрд в целях сохранения СВПД.

Страны Европейского Союза инициативу французского лидера поддержали, а вот американская сторона пока что отреагировала сдержанно.

Что касается вопроса по идее Эммануэля Макрона, то, думаю, правительство Соединённых Штатов изучает это. Но, как я сказал, наша политика заключается в поддержании максимального давления на Иран, — заявил, в частности, постоянный американский представитель при Евросоюзе Гордон Сондлэнд.

В Тегеране, в свою очередь, к предложению Макрона отнеслись с энтузиазмом. Президент Франции уже не впервые выступает в роли посредника в американо-иранском конфликте: на прошедшую в конце августа встречу «Большой семёрки» в Париже он, например, пригласил главу МИД Исламской Республики Мохаммада Джавада Зарифа, заявив впоследствии, что это было подготовкой ко встрече президентов Ирана и США. Однако Вашингтон пока, судя по всему, к диалогу не готов.

Эммануэль Макрон Aurelien Morissard, via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Тегеран уже дважды отказывался от части обязательств по «ядерной сделке». На первом этапе иранская сторона увеличила количество низкообогащённого урана и количество тяжёлой воды для производства плутония. На втором этапе был увеличен уровень наработки низкообогащённого урана до 4,5%. В Иране уверены: европейские страны не выполняют свою часть СВПД, позволяя США наращивать санкционное давление. Между тем, отметил в разговоре с News.ru старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и эксперт клуба «Валдай» Владимир Сажин, ответные действия иранской стороны пока не представляют серьёзной опасности. Во-первых, изменения в ядерной программе ИРИ на данный момент незначительны, а во-вторых, как заявляют в Тегеране, они могут вернуться к выполнению условий СВПД в течение двух-трёх дней.

Но, вероятнее всего, Иран 6 сентября всё-таки перейдёт к третьему этапу отказа от своих обязательств по «ядерной сделке» и увеличит обогащение урана до 20%. До подписания СВПД у иранцев такая возможность была. И, как отмечает эксперт, они даже накопили несколько килограммов урана, обогащённого до 20%, то есть технологии у них есть.

Уяснив, что дебаты между Тегераном и Вашингтоном по СВПД зашли в тупик, президент Франции Эммануэль Макрон принял план, который уже одобрен Францией, Германией и Великобританией. Согласно ему, Ирану будет разрешено экспортировать порядка 700 тысяч бареллей нефти в сутки (для сравнения, два года назад это показатель составлял 2,5 млн бареллей). И, во-вторых, Макрон пообещал иранской стороне $15 млрд, чтобы она могла совершать торгово-экономические операции. В ответ Иран должен не начинать третий этап отхода от требований СВПД. Владимир Сажин старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай»

Ещё в понедельник, 2 сентября, в Париж направилась высокопоставленная иранская делегация — с участием замминистра иностранных дел, министра нефти и ряда видных экономистов, которые должны были обсудить французскую инициативу. Пока неясно, впрочем, насколько его удалось согласовать.

Главное, чтобы США в итоге не помешали осуществлению предложенного Макроном плана, — считает Владимир Сажин. — Если он рухнет, судьба СВПД будет печальной, Иран восстановит свои мощности с перспективой создания ядерного оружия.

Иранцы с большой надеждой ожидают выборов в США 2020 года и проигрыша Дональда Трампа, подчёркивает эксперт, и план Макрона пока даёт Тегерану возможность тянуть время до этого момента.