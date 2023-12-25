Иран пригрозил Израилю местью за гибель генерала КСИР при обстреле Дамаска

Фото: ranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пригрозил отомстить Израилю за гибель иранского генерала Резы Мусави, возглавлявшего группу военных советников в Сирии, передает телеканал Al Mayadeen. В Иране заявили, что один из старших командиров элитных частей армии погиб при ударе ВВС Израиля по Дамаску.

Израильское оккупационное образование заплатит цену за это преступление, — говорится в заявлении КСИР.

Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль «неизбежно заплатит цену» за преступление против бригадного генерала. По его словам, гибель Мусави является еще одним свидетельством «разочарования и неспособности» еврейского государства контролировать ситуацию в регионе.

Корреспондент канала в Дамаске сообщил, что израильская авиация нанесла удар тремя ракетами. Репортер Al Mayadeen в Тегеране отметил, что Мусави был одним из наиболее выдающихся командиров спецподразделения «Кудс». Telegram-канал «Военный обозреватель» отмечает, что Мусави стал самым высокопоставленным убитым иранским генералом после командующего «Кудс» Касема Сулеймани.

Мусави на протяжении долгого периода координировал в Сирии действий шиитских формирований, участвующих в боях на стороне правительственной армии. Иранский генерал также командовал операциями против ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

2 декабря КСИР сообщал о гибели двух советников в результате ракетной атаки Израиля на Дамаск. В иранском корпусе заявили, что погибшие выполняли миссию поддержки исламского сопротивления в САР.