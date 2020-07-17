Администрация президента США Дональда Трампа отказывается препятствовать новой стратегии Израиля по противодействию иранской политике на Ближнем Востоке, констатируют американские исследователи, которые называют продолжающиеся взрывы на военных и промышленных объектах в Тегеране частью новой доктрины еврейского государства. Правда, есть риски, что самонадеянность в поведении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может спровоцировать власти Исламской Республики на неожиданный и действенный ответ.

После инцидентов с возгоранием на иранском атомном объекте в Натанзе, на нефтеперерабатывающих заводах в провинциях Хорасан-Резави и Хузестан, а также в порту Бушер власти Ирана, похоже, решили привести в режим боевой готовности свои средства ПВО из-за ожидания новой диверсии. Это выявила американская военная разведка, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. По их версии, подобный режим означает, что ПВО Ирана готовы запустить ракеты класса «земля-воздух» по любым целям, которые будут представлять угрозу.

Собеседники лояльного Демократической партии телеканала утверждают, что в Пентагоне постоянно ведут мониторинг происходящего на территории Ирана с помощью спутников, самолётов-разведчиков и кораблей. При этом подчёркивается, что американская военная разведка не считает приведение иранских ПВО в состояние повышенной готовности составной частью неких военных учений.

То, что ряд происшествий в Иране имеет отношение к израильской политике, подтверждают источники западных изданий. Исследователи RAND, суммируя произошедшее, утверждают , что инциденты вписываются в израильскую военную доктрину «Осьминог». О её контурах ещё в 2019 году упоминал занимавший тогда пост министра обороны еврейского государства Нафтали Беннет.

Правила игры изменились, — обращал внимание глава оборонного ведомства. — Иран перешёл все красные линии, и наше послание Тегерану простое: мы рубим щупальца осьминога, однако если потребуется, доберёмся и до головы.

Нафтали Беннет imago stock&people/Global Look Press

Эта стратегия, как говорят в экспертной среде, предусматривает проведение прямых нападений на иранский военный персонал в Сирии и Ираке, а не только на такие прокси-силы, как ливанская группировка «Хезболла». В течение многих лет в ЦАХАЛ вели «кампанию между войнами», чтобы помешать иранцам закрепиться на границе еврейского государства с Сирией. Однако за последний год Израиль продемонстрировал, что готов распространить эту кампанию на более чувствительные театры боевых действий — такие, как Ирак. Пандемия и общемировой кризис могли только убедить израильтян в целесообразности быстрых и разрушительных действий против иранской инфраструктуры, допускают наблюдатели.

Администрация Трампа, как кажется, даёт молчаливое согласие на израильские диверсии, считают аналитики RAND. По крайней мере, руководство еврейского государства может интерпретировать поступающие из Вашингтона заявления как «зелёный свет» на организацию нападений. Однако, как предупреждают американские исследователи, ставка военного командования Израиля на то, что Иран и лояльные ему силы так называемой «шиитской оси» не будут предпринимать ответных действий, таит в себе риски. Трудно контролировать эскалацию в условиях полной военной и политической неопределённости в регионе, особенно когда ультраконсервативный иранский истеблишмент может продавить нужный себе вариант развития событий. В RAND опасаются, что Израиль и США, возможно, подталкивают Иран к более решительным действиям в рамках ядерной программы и региональной политики.