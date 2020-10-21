Иран готовится встретить вражескую авиацию во всеоружии

В Иране начались масштабные учения сил противовоздушной обороны (ПВО) «Защитники неба страны — 99», в которых, помимо армии, принимает участие Корпус стражей Исламской Революции (КСИР). Несмотря на то что манёвры являются плановым мероприятием, они демонстрируют довольно большой спектр вооружений иранского производства, которые теперь, после окончания ооновского эмбарго, Тегеран хотел бы экспортировать в другие страны.

По словам официального представителя учений генерала Аббаса Фараджпура, первая фаза манёвров предполагает «экстренное развёртывание систем ПВО — ракетных комплексов, радаров, отработку скоростного перемещения пусковых установок, а также принципов пассивной обороны для дезориентации противника». Вторая фаза — это установка защищённой многоуровневой связи между национальными системами обороны и интегрированной сетью ПВО.

Как заявил ранее командующий учениями бригадный генерал Кадер Рахимзаде, условия, на задумке, максимально приближены к боевым.

Задействованы различные типы ракет, истребителей, бомбардировщиков, дронов, а также радаров, средств наблюдения и связи отечественного производства для отработки ударов по воздушным целям на низкой, средней и большой высоте по сценарию реального боя, — сказал военачальник.

Офицерам армии и Корпуса стражей необходимо научиться совместно действовать против реальных целей, подчёркивают в Тегеране.

Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Учения начались всего несколько дней спустя после того, как подошёл к концу срок эмбарго ООН на продажу обычных вооружений Тегерану. Пятилетний запрет был одним из условий заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по разрешению ситуации вокруг ядерной программы Ирана. К настоящему моменту Тегеран сделал ряд заявлений, что не собирается ввязываться в гонку вооружений в Персидском заливе, несмотря на формальное прекращение режима эмбарго. В частности, об этом недавно говорил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф, выступая дистанционно на заседании Совета безопасности ООН высокого уровня. Однако администрация президента США Дональда Трампа смотрит на ситуацию по-другому. Она считает, что Тегеран намеревается нарастить военную мощь для того, чтобы противостоять американским союзникам на Ближнем Востоке.

В Вашингтоне рассчитывают «наказать» любую страну, которая решится на сделки с иранским руководством в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). И это адресовано главным образом как России, так и КНР.

Впрочем, недавно министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами дал понять, что его страна после отмены оружейного эмбарго рассчитывает преимущественно экспортировать, а не импортировать оружие. Он обратил внимание на то, что с 2019 года к Тегерану «обратилось несколько стран, с которыми были проведены переговоры». Что это за государства, Хатами не уточнил. По словам главы оборонного ведомства, есть скептики, которые ставят под сомнение, «что таких результатов иранская сторона смогла добиться в условиях санкций», однако возможности для продажи у неё действительно есть.

Комментируя учения «Защитники неба страны — 99», военный эксперт Юрий Лямин заявил NEWS.ru, что это регулярные ежегодные учения ПВО Ирана, которые в последние годы обычно проходят осенью. Так, в прошлом году они состоялись во второй половине ноября, а в позапрошлом году — в начале ноября. В связи с этим эксперт не связывает манёвры с окончанием ооновского эмбарго.

По словам аналитика, в настоящее время главным препятствием для экспорта иранских вооружений является угроза американских санкций против потенциальных покупателей. Это, как полагает Лямин, «может сильно сузить их круг до тех стран, которые уже под санкциями США и подобных угроз не боятся, вроде Венесуэлы и Кубы».