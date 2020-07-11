Иракские военные смогут стрелять в преступников на границе с Ираном

https://static.news.ru/photo/255103f4-c37d-11ea-b5da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Сотрудники служб безопасности Ирака смогут стрелять на поражение в преступников на контрольно-пропускном пункте «Мандали» на границе с Ираном.

Таким правом военных наделил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.

Таможенный контроль будет под защитой силовиков, и у них есть полномочия стрелять на поражение в преступников, — сказал аль-Каземи во время своего пребывания на КПП.

Также он заявил, что власти знают о наличии в таможенной службе на границе коррупционеров, и поручил главы службы выявить их.

Как ранее писал NEWS.ru, американские военные провозили большое количество контрабандной нефти из Сирии в соседний Ирак. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.