Иракские военные смогут стрелять в преступников на границе с Ираном

Сотрудники служб безопасности Ирака смогут стрелять на поражение в преступников на контрольно-пропускном пункте «Мандали» на границе с Ираном.
Таким правом военных наделил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.
Таможенный контроль будет под защитой силовиков, и у них есть полномочия стрелять на поражение в преступников, — сказал аль-Каземи во время своего пребывания на КПП.
Также он заявил, что власти знают о наличии в таможенной службе на границе коррупционеров, и поручил главы службы выявить их.
Как ранее писал NEWS.ru, американские военные провозили большое количество контрабандной нефти из Сирии в соседний Ирак. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
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