Хуситы заявили об ударе беспилотником по судну компании Maersk Gibraltar

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» ударили беспилотным летательным аппаратом по контейнеровозу Maersk Gibraltar, который, по их мнению, направлялся в Израиль, сообщил представитель движения Яхья Сариа, чье заявление транслировал телеканал Al Masirah. По его словам, «попадание было прямым».

Военно-морские силы Йемена провели операцию против направлявшегося в израильское образование контейнеровоза Maersk Gibraltar, который был атакован беспилотником, — подчеркнул Сариа.

Он уточнил, что хуситы атаковали судно после того, как его экипаж не стал реагировать на требование сменить курс. По словам Сариа, за последние 48 часов хуситы помешали проходу нескольких кораблей, которые направлялись в порты Израиля.

Телеканал Danmarks Radio 14 декабря сообщал, что контейнеровоз Maersk Gibraltar, следовавший из Омана в Саудовскую Аравию, подвергся ракетной атаке в Баб-эль-Мандебском проливе. Отмечалось, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку ракета попала не в судно, а упала метрах в 50-ти от него.

Ранее стало известно, что огонь охватил коммерческое судно после попадания ракеты в Красном море. Вспыхнул химический танкер Strinda, который ходит под норвежским флагом. Несколькими часами до этого Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании рассказал о возгорании на борту судна к западу от йеменского порта Моха, в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. Экипаж не пострадал.