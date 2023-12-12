Танкер в Красном море вспыхнул после попадания ракеты Химический танкер Strinda загорелся из-за ракетного удара в Красном море

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Огонь охватил коммерческое судно после попадания ракеты в Красном море, сообщает портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их данным, вспыхнул химический танкер Strinda, который ходит под норвежским флагом.

Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару, — отметили собеседники издания.

Несколькими часами ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о возгорании на борту судна к западу от йеменского порта Моха, в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. Экипаж не пострадал. До этого две баллистические ракеты были запущены с территории Йемена в направлении корабля ВМС США Mason и теплохода Central Park. В пресс-службе Центрального командования армии США (CENTCOM) заявили, что обошлось без жертв, корабли тоже не получили каких-либо повреждений: ракеты упали в десяти милях от них.

Перед этим в Аденском заливе силы ВМС США освободили связанный с Израилем танкер Central Park, захваченный злоумышленниками. Экипаж судна состоял из граждан Болгарии, Грузии, Индии, Филиппин, России и Турции. Правительство Йемена возложило ответственность за случившееся на хуситов.