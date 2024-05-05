ХАМАС ответил на предложение Израиля о прекращении огня В Каире завершился очередной раунд переговоров с ХАМАС

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Палестинское движение ХАМАС заявило об окончании очередного раунда переговоров с Израилем, информирует РИА Новости. Сторона передала свой ответ на предложение о прекращении огня.

Переговоры состоялись в Каире, говорится в заявлении агентства в Telegram-канале. ХАМАС подтвердил свою заинтересованность в достижении соглашения, которое прекратило бы агрессию Израиля в Газе и привело бы к обмену заложников.

Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее анонсировал операцию в Рафахе в ближайшем будущем. Министр заявил, что ХАМАС, по его мнению, не стремится достичь соглашения о прекращении огня.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху говорил, что дата входа армии страны в Рафах в секторе Газа уже согласована. По его словам, операция пройдет «в любом случае».

В Израиле ранее полиция ворвалась в офисы катарской телекомпании Al Jazeera. Чиновники и правоохранители проводят обыски и изымают оборудование, уточнил министр связи Шломо Каръи. Полиция начала действовать после решения прекратить вещание телеканала в еврейском государстве.

Шломо Каръи в соцсетях сообщил о закрытии Al Jazeera. Обысками занимаются инспекторы министерства связи при поддержке израильской полиции в Иерусалиме.