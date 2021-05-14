ХАМАС готово заключить перемирие с Израилем только на своих условиях

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Любое возможное перемирие в рамках палестино-израильского конфликта будет происходить на условиях палестинского сопротивления, а не Израиля. Об этом заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заместитель главы Политбюро движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук.

Абу Марзук отметил , что до настоящего времени никакое посредничество на переговорах о прекращении огня в секторе Газа не увенчалось успехом.

В любом случае, если оно всё-таки будет успешным, прекращение огня будет на наших условиях — палестинского сопротивления, а не израильской оккупации, — заявил представитель ХАМАС.

При этом, говоря о позиции Вашингтона, Абу Марзук отметил, что США являются «первыми после Израиля», несущими ответственность за «кровь палестинцев».

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 220 (197 в секторе Газа и 21 на Западном берегу реки Иордан).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит действовать против радикалов в секторе Газа.