ХАМАС готово поделиться властью в секторе Газа

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение ХАМАС готово делить власть в секторе Газа и предлагает создать правительство, состоящее из палестинских групп из самой Газы и с Западного берега Иордана, заявил глава политбюро Исмаил Хания агентству Anadolu. По его словам, группировка не позволит регулировать ситуацию «оккупантам или кому-либо еще».

ХАМАС не настаивает на единоличном управлении сектором Газа. Однако мы являемся частью палестинского народа и можем сформировать правительство национального единства на основе партнерства и договориться об управлении сектором Газа, — сказал Хания.

ХАМАС выступило с двухэтапным планом организации управления в Палестине, но его не поддержали. Движение предлагало реорганизовать Организацию освобождения Палестины и создать национальное правительство, а также провести выборы всех уровней.

Ранее израильские ВВС ликвидировали главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральной части сектора Газа Хатема Альрамери, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным военных, Альрамери был членом военного крыла движения, отвечавшим за запуски снарядов.