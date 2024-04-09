ВВС Израиля отчитались о ликвидации чиновника движения ХАМАС ВВС Израиля ликвидировали главу бюро ХАМАС по чрезвычайным ситуациям в Газе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израильские ВВС в понедельник вечером ликвидировали главу комитета по чрезвычайным ситуациям палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа Хатема Альрамери, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным военных, Альрамери был членом военного крыла ХАМАС, отвечавшим за запуски снарядов.

Вчера вечером (8 апреля. — NEWS.ru) на основе данных разведки истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Хатема Альрамери, главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях Газы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семь сотрудников World Central Kitchen погибли при атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Их автомобили с фирменным логотипом были поражены в «деконфликтной зоне». В двух бронированных машинах и одном обычном автомобиле были выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, имеющие двойное гражданство США, Канады и Палестины.

Также сообщалось, что представители ХАМАС обратились к посредникам и предъявили требования для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. В движении считают, что для начала Израиль должен вывести войска из региона, затем планируется «настоящий» обмен военнопленными. Инициатива ХАМАС направлена на одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа.