Haaretz: в ЦАХАЛ пренебрегли сообщениями женщин-военных об атаке ХАМАС

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пренебрегли сообщениями женщин-военных о подозрительной активности бойцов ХАМАС, сообщает Haaretz. Они наблюдали за границей с сектором Газа и уведомили офицеров о тренировках членов палестинской группировки по преодолению заграждений, а также о появлении у них оборудования для отключения камер.

Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому, — сказал один из израильских военнослужащих.

Издание отмечает со ссылкой на одну из женщин-военных, что бойцы ХАМАС за некоторое время до нападения запускали беспилотники каждый день. Кроме того, они построили макет наблюдательного пункта ЦАХАЛ и пытались его штурмовать.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей США Майк Тернер заявил, что атака ХАМАС 7 октября стала огромным провалом разведки Израиля. По его мнению, при должной реакции израильских военных можно было бы избежать больших человеческих жертв. В то же время конгрессмен поддержал право Тель-Авива на самооборону, а также сообщил об обмене разведданными между Белым домом и израильской администрацией.