Глава РЦНК в Турции: бывает, приходится вызывать полицейский наряд Руководитель Россотрудничества в Анкаре Александр Сотниченко рассказал NEWS.ru, как изменилась работа Русского дома после начала СВО

Фото: Русский дом в Анкаре

Турция, несмотря на подчас непростые отношения с Россией, остается одним из главных экономических партнеров Москвы, а число россиян, перебравшихся в эту страну в 2022 году, составляет десятки тысяч человек. Интерес к России в Турции не только не снижается, а, напротив, растет. И в этих условиях очень большую роль играет Россотрудничество, продвигающее в стране российскую культуру, обучающее русскому языку и работающее с соотечественниками.

— Александр Анатольевич, каковы итоги года работы Россотрудничества (Русского дома) в Турции с учетом продолжающейся спецоперации на Украине?

— В целом не могу сказать, что СВО как-то существенно ограничила деятельность нашего Русского дома. Мы выполняем поставленные перед нами задачи — распространяем российскую культуру среди турок и поддерживаем ее влияние среди проживающих здесь соотечественников. За прошлый год мы успешно организовали в нашем центре пункт приема выпускных государственных экзаменов для школьников, что позволило им сдавать ЕГЭ, не выезжая в Россию, обеспечили участие российских художников в крупнейших турецких выставках современного искусства, познакомили турецкую публику с российскими писателями Александром Пелевиным и Вадимом Левенталем, издали книгу Дмитрия Данилова. А также провели новогодние елки и вручили каждому ребенку подарок из России. На нашей площадке состоялось множество концертов, выставок, конкурсов, ярмарок, театральных постановок. Среди них стоило бы отметить концерты российских фольклорных коллективов, которые отправило нам Министерство культуры, солистов училища имени Гнесиных и саксофонистов Татьяны и Тимура Хамарат.

Фото: Русский дом в Анкаре

— То есть спецоперация на вашей работе никак не сказалась?

— Безусловно, сказалась. После 24 февраля 2022 года с нами приостановили контакты некоторые официальные турецкие учреждения и университеты, с которыми ранее отношения были прекрасные. Кроме того, была приостановлена деятельность Российско-турецкого форума общественности. 9 мая турецкие власти не разрешили проведение традиционного шествия «Бессмертный полк» в Анкаре и любые публичные мероприятия в поддержку России, при этом украинские митинги проводятся на регулярной основе.

В наш адрес довольно регулярно стали поступать угрозы от украинцев по телефону, а также в комментариях к нашим публикациям в социальных сетях. В связи с этим приходится на каждое более или менее серьезное мероприятие вызывать полицейский наряд.

Также спецоперация скорректировала наши планы мероприятий. Например, в марте я выступил перед российскими и турецкими студентами с «политинформацией» о причинах операции и истории российско-украинских взаимоотношений. Тематика СВО постоянно звучит и в ходе моих выступлений в университетах и исследовательских центрах Турции. С началом операции в местных СМИ появился большой спрос на статьи и комментарии российских политологов и политиков. К нам обращались турецкие журналисты с вопросами и пожеланиями в отношении спикера, мы искали подходящего специалиста, брали интервью, переводили его на турецкий язык. В результате в турецкой прессе было опубликовано более двадцати интервью с российскими политиками, политологами, учеными. 9 мая прошла выставка «Герои России прошлого и настоящего», в которой нашлось место портретам участников как Великой Отечественной войны, так и героям спецоперации. В декабре 2022 года у нас состоялась выставка известного журналиста, члена Общественной палаты России Александра Малькевича, посвященная ситуации на освобожденных территориях, и вечер памяти Дарьи Дугиной. Кроме того, в Турцию в 2022 году переехали десятки тысяч россиян. Разумеется, мы их тоже не оставляем без внимания и по мере сил помогаем обустроиться в новой стране. Многие из них посещают Русский дом, участвуют в наших программах. Они также заинтересованы в том, чтобы их дети сдавали у нас ЕГЭ в 2023 году.

— Интерес к России, русскому языку, российской культуре в Турции растет или снижается?

— В последнее время есть стабильный спрос на российскую культуру и русский язык. Наши курсы пользуются популярностью, значительно увеличены квоты для желающих получить в России высшее образование. Думаю, это обусловлено ростом экономических связей между Турцией и Россией.

Делать бизнес с Россией выгодно. Российское образование пользуется стабильным спросом, причем не только в рамках предоставляемых квот, но и на коммерческой основе.

Фото: Русский дом в Анкаре

— Стало ли сложнее россиянам работать в Турции? Например, во многих странах люди просто не хотят, чтобы их имя лишний раз упоминалось сейчас в связи с Россией.

— Сложнее работать стало главным образом из-за санкций, наложенных на российские банки, — теперь значительно труднее переводить деньги. Вместе с тем Турция не собирается прекращать взаимодействие с Россией, и обходные пути всегда находятся. Какой-то русофобии со стороны местного населения не наблюдается.

— В Турции, когда заходит разговор о событиях на Украине, часто слышишь, что «все это Америка подстроила». Можно ли эту точку зрения назвать распространенной среди турецкого населения?

— Да, именно такое мнение можно назвать определяющим. Согласно опросу турецкого Ulusal TV, число турок, видящих в США врага, приближается к 90%, а доля тех, кто видит в России друга, составляет 62,6%.

Количество тех, кто считает, что «с Россией должны быть установлены хорошие отношения», составило 72,8%.

Действительно, уровень антиамериканизма здесь очень высок. Главным образом это связано с политикой США в Сирии и пребыванием в Пенсильвании Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации военного переворота 2016 года, а также в организации убийства в том же году российского посла Андрея Карлова.

Фото: Русский дом в Анкаре

— А что планируете делать в наступившем году?

— Задачи у нас остаются прежними — распространять здесь российскую культуру и работать с соотечественниками. Главным мероприятием на ближайшее время станет участие России в выставке современного искусства «Арт-Анкара» 8–12 марта 2023 года, на которую планируется пригласить Россию в качестве главного гостя. Надеемся, что в ней примут участие ведущие российские художники из разных регионов. Кроме того, у нас продолжается подготовка к традиционным праздникам — Масленице, Пасхе. Надеемся также провести несколько научных конференций, концертов и выставок.