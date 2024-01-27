Федор Конюхов отправился в новое путешествие на верблюдах Путешественник Федор Конюхов за две недели пересечет на верблюдах ОАЭ

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Путешественник Федор Конюхов начал двухнедельный переход на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в составе российско-арабской команды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного центра путешествий Федора Конюхова. Экспедиция «Через семь эмиратов» пройдет через территории Абу-Даби, Дубая, Шарджи, Рас-эль-Хаймы, Аджмана, Фуджейры и Умм-эль-Кайвейна.

Всего путешественнику предстоит преодолеть на верблюдах около 560 км в течение двух недель. Старт произошел в городе Аль-Эйн в эмирате Абу-Даби на рассвете. Караван будет двигаться в светлое время суток со скоростью 30–40 км в день, с периодическими привалами для короткого отдыха и остановками на закате. Местами для ночлега станут древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом.

Этот переход — часть тренировочной подготовки к более крупной экспедиции — пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря. Также в рамках экспедиции планируется провести выставку художественных работ Федора Конюхова в ОАЭ.

Конюхов ранее стал первым на планете, кому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. Одиночное кругосветное плавание он начал 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии и закончил 9 мая 2019-го у островов Диего-Рамирес.