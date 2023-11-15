Еще 88 россиян покинули сектор Газа через КПП «Рафах» МЧС: еще 88 россиян пересекли КПП «Рафах» на границе Египта с сектором Газа

Фото: МЧС РФ

Группа из 88 граждан России перешла через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с сектором Газа, сообщила пресс-служба МЧС РФ. По информации ведомства, всего из зоны палестино-израильского конфликта было эвакуировано 297 человек. Из них 168 граждан доставили на родину.

МЧС России продолжает работу по эвакуации граждан РФ и членов их семей из сектора Газа. В Арабской Республике Египет оперативная группа МЧС России продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах». Сегодня его пересекли 88 российских граждан. <...> Всего из зоны конфликта эвакуировано 297 человек, из них в Россию уже доставлено 168 человек, — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что оперативный штаб МЧС работал совместно с представителями дипломатической группы из Белоруссии. Вместе с россиянами сектор Газа покинули 43 белорусских гражданина.

Всех эвакуированных граждан направили на автобусах в Каир. В МЧС подчеркнули, что людей сопровождают врачи, психологи и спасатели, чтобы оказать необходимую помощь.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Россия обеспокоена тем, что эвакуация граждан из сектора Газа находится под угрозой из-за возможного обострения ситуации в регионе.

Эвакуация граждан РФ из палестинского анклава началась 12 ноября. Первый спецборт Ил-76 МЧС РФ с 70 россиянами вылетел в Москву 13 ноября и приземлился в аэропорту Домодедово.