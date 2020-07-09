Турция может выйти из щекотливой ситуации с использованием российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, отправив их на территорию Ливии. С таким предложением выступил один из колумнистов турецкой государственной газеты Daily Sabah, комментируя продолжающееся давление США в ответ на сделку между Москвой и Анкарой. Однако подобная инициатива, скорее всего, будет осложнена как активной позицией РФ в Ливии, так и неготовностью США идти на компромиссы в скандале вокруг С-400.

О соответствующем варианте применения С-400 пишет колумнист Басель Хадж Жасем.

Анкара хочет сохранить баланс между Москвой и Вашингтоном, предпочитая не рисковать своими отношениями с одной стороной за счёт другой. Одним из наиболее выгодных сценариев, которые могут быть приняты тремя основными игроками, является развёртывание системы С-400 в Ливии в соответствии с соглашениями в сфере безопасности между Анкарой и Триполи и после согласования с Москвой и Вашингтоном, — говорит колумнист Daily Sabah.

Есть все основания считать, что подобный выбор турецкого руководства значительно усилит позиции поддерживаемого Анкарой Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, которое противостоит командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару. Накануне ПНС и турецкие представители подписали ещё одно соглашение о военном сотрудничестве, которое допускает прямую отправку вооружённых сил (ВС) Турции в бывшую Джамахирию, если соответствующий запрос поступит от ПНС.

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В связи с приобретением и ожидающейся активизацией С-400 Вашингтон наотрез отказывается допустить турок к программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Например, этот запрет содержится в проекте закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (2021 National Defense Authorization Act, 2021 NDAA). Сообщалось, что партийным организатором фракции республиканцев в Сенате Джоном Тьюном (Южная Дакота) была предложена к документу ещё одна поправка, согласно которой американское руководство может выкупить С-400 у Турции. Правда, такой вариант развития событий блокирует сам российско-турецкий контракт. В свою очередь, сенатор-республиканец Джим Риш (Айдахо) предложил более жёсткие ограничения, которые предписывают введение санкций против Анкары в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA) через 30 дней после вступления в силу нового варианта NDAA.

Любой возможный компромисс по С-400 будет осложнён прежде всего позицией США. Недавние сообщения , что в ноябре 2019 года ВС Турции проводили испытания ЗРС С-400 на истребителях F-16 американского производства, вряд ли прошли мимо администрации Трампа.

Другую сложность для отправки ЗРС в Ливию представляет позиция российской стороны, которую нередко ставят в один ряд со спонсорами Хафтара — Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Египтом. Не так давно американское командование обвинило Россию в переброске авиации на военные объекты, находящиеся под контролем ЛНА. А накануне хафтаровская (или эмиратская) авиация нанесла неожиданный удар по базе «Аль-Ватыйя», которая находится под контролем лояльных ПНС сил. Это иллюстрирует то, что ВВС становятся для самоназванного фельдмаршала единственным спасательным кругом в ситуации с его провалившимся наступлением на Триполи. С-400 в бывшей Джамахирии будут эти возможности блокировать. В связи с этим Анкаре вряд ли стоит рассчитывать на одобрение подобного варианта в Москве.