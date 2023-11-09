Эрдоган назвал дату международной встречи по ситуации в Газе Эрдоган: международная встреча по Газе запланирована на 15 ноября в Стамбуле

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Международная встреча по ситуации в секторе Газа планируется 15 ноября в Стамбуле, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте. По его словам, которые приводит Hurriyet, Анкара продолжит прилагать все возможные дипломатические усилия для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Встреча состоится 15 ноября в Стамбуле с участием глав государств и правительств, — сказал турецкий лидер.

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о 15 погибших в результате удара израильской авиации по колонне машин скорой помощи у центральной больницы «Аль-Шифа». Ранения получили более 60 гражданских, находившихся у входа в медицинское учреждение. В организации указали на то, что преднамеренное нападение на медицинские бригады — это военное преступление и серьезное нарушение Женевских конвенций.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее сообщил о переполненных моргах в секторе Газа и указал на нехватку в анклаве продовольствия, воды, а также лекарств. По его мнению, санитарная ситуация «ужасна». Он призвал влиятельных лиц приложить усилия для прекращения страданий жителей Газы. Кроме того, Гутерриш заявил о необходимости соблюдения международного гуманитарного права.