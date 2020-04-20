Эрдоган обвинил Дамаск в «усилении агрессии» в провинции Идлиб

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийское правительство Башара Асада в «усилении агрессии» на территории провинции Идлиб, где в марте завершились активные бои между военными двух стран.
Если режим [Асада] продолжит поступать подобным образом, то он заплатит за это очень серьёзными потерями, — цитирует Эрдогана ТАСС.
Сирийское государственное агентство САНА в ответ передало информацию о многократных нарушениях протурецкими боевиками режима прекращения огня, действующего с 6 марта.
Как писал NEWS.ru, численность дислоцированных в сирийской провинции Идлиб военнослужащих Турции в апреле достигла 29 тысяч человек. Они размещены на 57 базах.
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