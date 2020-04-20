Эрдоган обвинил Дамаск в «усилении агрессии» в провинции Идлиб

https://static.news.ru/photo/768b5d52-8343-11ea-969f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийское правительство Башара Асада в «усилении агрессии» на территории провинции Идлиб, где в марте завершились активные бои между военными двух стран.

Если режим [Асада] продолжит поступать подобным образом, то он заплатит за это очень серьёзными потерями, — цитирует Эрдогана ТАСС.

Сирийское государственное агентство САНА в ответ передало информацию о многократных нарушениях протурецкими боевиками режима прекращения огня, действующего с 6 марта.

Как писал NEWS.ru, численность дислоцированных в сирийской провинции Идлиб военнослужащих Турции в апреле достигла 29 тысяч человек. Они размещены на 57 базах.