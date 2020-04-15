Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) пытаются оказать политическое влияние на урегулирование в Сирии. Арабоязычные СМИ сообщают, что власти Абу-Даби рассчитывают организовать удалённую встречу Конституционного комитета, который создан для того, чтобы предложить свою корректировку основного закона Сирии. Часть членов этого органа, которые представляют оппозицию, лояльна ОАЭ. Однако инициатива Эмиратов может натолкнуться на противодействие Турции, которая также имеет рычаги влияния на Конституционный комитет.

Руководство Эмиратов подозревают в попытках вмешаться в сирийское досье на политическом, конституционном и финансовом уровнях, пишут арабские СМИ. По их данным, наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян продвигает идею с проведением новой встречи сирийского Конституционного комитета в удалённом формате, несмотря на всю сложность этого мероприятия из-за огромного числа участников. Вполне вероятно, что теперь на фоне дипломатического сближения с Дамаском власти Абу-Даби будут настаивать на таком функционировании и составе консультативного органа, который будет удобен им. Не стоит забывать, что часть оппозиционных делегатов, входящих в комитет, лояльны Эмиратам. Проблема заключается в том, что некоторые оппозиционные фракции внутри этого органа имеют тесные связи с Турцией, которая считает ОАЭ своим едва ли не основным региональным противником.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Christian Spicker/www.imago-images.de/Global Look Press

Источники арабских СМИ говорят, что российская сторона не возражает против эмиратской инициативы по поводу Конституционного комитета и хочет устранения всех препятствий на пути сирийского урегулирования.

Турцию, в свою очередь, не могут не настораживать сообщения, что ОАЭ тайно добиваются от сирийского правительства возобновления военной кампании в Идлибе — чтобы отвлечь внимание Анкары от ливийского конфликта. Так, по данным катарских СМИ, незадолго до переговоров между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли 5 марта в Москве, в Дамаск прибыл заместитель советника по национальной безопасности ОАЭ Али аль-Шамси. Он пытался убедить лидера Асада в целесообразности нового натиска в оппозиционном анклаве, который находится в зоне ответственности Турции. В ответ на это президентский дворец запросил $5 млрд, сославшись на то, что у него нет средств: Иран еле справляется со своими финансовыми трудностями, а Россия, по оценке Асада, платить не станет. Стороны сошлись на $3 млрд. Причём два транша из этих средств президентский дворец, если верить сообщениям, уже получил. Правда пока готовность официального Дамаска к наступательным действиям в Идлибе оценить сложно.

Официальный Дамаск и Абу-Даби пока активно сотрудничают на военном уровне в ливийском досье. На фоне восстановления дипломатических отношений между Дамаском и восточноливийским правительством и обмена дипмиссиями стали появляться сообщения об активном потоке сирийских проправительственных боевиков в североафриканскую страну, для того чтобы компенсировать потери Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром. Самопровозглашённый фельдмаршал является фаворитом ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта, которые в течение года, пока продолжается его операция по наступлению на Триполи, снабжают его и оружием, и средствами. Есть гипотеза, что отправку наёмников в Ливию инициировал принц Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Важно признать, что распространение коронавируса нового типа создаёт удобную ситуацию для взаимодействия Дамаска со своим бывшим региональным оппонентом. Любой контакт между Сирией и ОАЭ можно задекорировать под гуманитарное взаимодействие, в то время как страны фактически пытаются перекроить привычные контуры сфер влияния.