Эксперт рассказал, на что повлияют итоги выборов в Иране Эксперт Модаббер: в Иране идет предвыборная борьба между сторонниками США и РФ

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе предвыборной гонки в Иране происходит борьба между сторонниками сближения с США и силами, которые желают укреплять сотрудничество с Россией и Китаем, заявил иранский политический и экономический аналитик Рухолла Модаббер в беседе с РИА Новости. По его словам, в случае победы первых Тегеран рискует совершить большую ошибку.

Еще раз довериться США — будет огромной, крупнейшей ошибкой. США — главный враг независимых государств… Вашингтон ни коим образом не согласен с экономическим развитием Ирана. Новый президент Ирана не должен обращаться в сторону Запада сближаться с ним, — заявил Модаббер.

Эксперт пояснил, что сторонники сближения с Западом хотят решить экономические проблемы страны путем снятия санкций. Сторонники же РФ и КНР выступают за многополярный мир и видят процветание Ирана в развитии отношений с Москвой и Пекином, а также такими международными организациями, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС.

Ранее заместитель главы Центрального банка Ирана Мохсен Карими сообщил, что республика намеревается открыть в России представительства и филиалы двух банков. Данное решение было принято в ответ на открытие в Иране представительства банка ВТБ, которое прошло 17 мая. Карими добавил, что подобные шаги станут «хорошим стартом для расширения экономического сотрудничества двух стран».