Эксперт предположил, какое оружие Иран использует для удара по Израилю Эксперт Ераносян: Иран может ударить по Израилю ракетами «Саджил» и «Мескат»

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На сегодняшний день самым вероятным сценарием удара Ирана по Израилю является тот, при котором используются баллистические и крылатые ракеты иранского производства, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве России капитан 1 ранга Владимир Ераносян. По его словам, речь идет о ракетах «Саджил» с дальностью действия до 2000 километров, либо о ракетах «Мескат» с дальностью свыше 2000 километров.

Наиболее вероятные прогнозы касаются использования баллистических и крылатых ракет иранского производства. Речь может идти о баллистических ракетах «Саджил» с дальностью 2000 км или крылатых ракетах «Мескат» с дальностью 2000 км и более, произведенных на основе купленных Ираном на Украине в начале двухтысячных советских ракет, — заявил Ераносян.

Эксперт также не исключил, что Иран может ударить по Израилю баллистической ракетой «Хоррамшехр». По его словам, это был бы наихудший сценарий. Данная ракета представляет собой тяжелый дальнобойный носитель боезаряда весом в 1800 килограммов, она способна с легкостью преодолеть систему ПРО.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук не исключил, что конфликт Израиля и Ирана способен перерасти в обмен ядерными ударами. Он подчеркнул, что обе стороны обладают соответствующими боеголовками.