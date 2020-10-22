Эхо нефтяной войны: саудиты несут потери в дипломатии и экономике

Члены Палаты представителей Конгресса США выдвинули Саудовской Аравии ряд условий, выполнение которых сделает возможным участие Вашингтона в намеченном на следующий месяц саммите «Большой двадцатки». Они касаются как внешней, так и внутренней политики королевства. Однако, как показывают последние прогнозы, настоящую опасность для Эр-Рияда пока что представляет экономическая ситуация. Обновлённый обзор МВФ не обещает ничего хорошего.

От администрации президента США Дональда Трампа потребовали отказаться от участия в саммите G20, который запланирован на 21 ноября в Саудовской Аравии. За это выступила группа из 45 конгрессменов, представляющих Демократическую партию. В их письме говорится, что аравийская монархия должна изменить свою репутацию нарушителя прав человека и агрессора во внешней политике.

Я не могу придумать худшего варианта для проведения саммита G20, — заявила конгрессвумен Ильхан Омар, комментируя послание. — Линия Саудовской Аравии входит в контраст со всеми идеалами, которые мы как американцы отстаиваем. Это абсолютная монархия без какой-либо формы демократического представительства. Она постоянно нарушает права женщин и убивает невинных людей, включая собственных граждан.

От Эр-Рияда потребовали выполнить все условия для того, чтобы сделать возможным участие Вашингтона в саммите. Администрацию Трампа призвали выступить в защиту прав женщин и тех, кто был задержан, подвергнут пыткам и убит по вине руководства Саудовской Аравии.

EPA/NOUFAL IBRAHIM/ТАСС

Саудовский правящий дом продолжает обдумывать необходимость переноса саммита с ноября на более поздний срок, сообщалось ранее. В качестве причины на неофициальном уровне указывались в том числе не связанные с пандемией проблемы.

На этой неделе Международный валютный фонд обновил свой обзор по государствам Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии. По оценкам МВФ, в 2020-м ВВП этих стран упадёт на 4,1% против 2,8% ожидавшегося в апреле снижения. Как отмечают исследователи фонда, при составлении нынешнего обзора предполагалось, что в текущем году цена за баррель нефти составит в среднем $41,69, а в следующем — $46,70.

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе стоимость нефти вырастет до $48 за баррель. Тем не менее у МВФ для шести членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залив (ССАГПЗ), среди которых — Саудовская Аравия, плохие прогнозы. Как говорится в обзоре, совокупный ВВП этих стран уменьшится в этом году на 6%.

Нефтяные аналитики отмечают , что в реальности Саудовская Аравия продолжает переживать последствия затеянной в первой половине этого года «нефтяной войны». А кризис, вызванный распространением коронавируса нового типа, — это только косвенный фактор негативных явлений. По неофициальным данным, сейчас саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco ведёт переговоры с глобальным фондом BlackRock и другими международными инвестиционными фирмами о продаже доли в ключевой части своей инфраструктуры примерно за $10 млрд. Под угрозой, по этим оценкам, находится и приобретение 25-процентной многомиллиардной доли в терминале сжиженного природного газа (СПГ) Sempra Energy.

Плохим признаком аналитики называют и инициативу Saudi Aramco покинуть совместное предприятие по строительству на территории Китая нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса. Как сообщал Bloomberg, стоимость проекта в восточной китайской провинции Ляонин достигала $10 млрд.

Вполне очевидно, что экономический фронт становится для Эр-Рияда более опасным, чем внешнеполитический.