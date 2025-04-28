Два самолета МЧС России прибыли в Иран в связи со взрывом в порту Посольство РФ в Иране: два борта МЧС России прибыли в Бендер-Аббас из-за взрыва

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Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббасе, где в субботу произошел взрыв в порту, сообщает посольство РФ в Исламской Республике Иран. Российские спасатели помогут коллегам в работе на месте трагедии, уточнили в учреждении.

С радостью сообщаем, что, несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббасе. Наши спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами. Ждем еще один борт МЧС. Удачи нашим ребятам, — указали дипломаты.

Ранее агентство Reuters написало, что число жертв взрыва в иранском городе Бендер-Аббасе выросло до 18. Отмечается, что мощный взрыв, прогремевший 26 апреля, вероятно, был вызван воспламенением химических материалов.

Журналисты информировали, что в марте порт принял партию «ракетного топлива с перхлоратом натрия». Это подтвердила частная охранная фирма Ambrey. В МИД России добавили, что информации о пострадавших россиянах после взрыва в иранском порту не поступало. Все российские загранучреждения находятся в безопасности и продолжают работать в штатном режиме.

По заявлению экстренных служб страны, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта. Бригады скорой помощи вывозили пострадавших с места ЧП.