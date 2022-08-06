Долг платежом красен: Эрдоган в Сочи выставил Путину счет за сотрудничество Анкара готова помогать Москве, но с одним условием

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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин встретился 5 августа в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Повестка переговоров была обширной — двусторонние вопросы, региональная проблематика и глобальные вызовы. Неудивительно, что беседа шла более четырех часов. Итогом встречи стало подписание совместного заявления о развитии связей между странами. Это, кстати, вторые очные переговоры Путина и Эрдогана за последние 17 дней — до Сочи они встречались в Тегеране на трехстороннем саммите в «астанинском формате». Однако в Иране, как отмечали позже СМИ, Эрдоган не смог добиться желаемых результатов. По всей видимости, контакты на российской площадке оставляют надежду все-таки завершить начатое, потому и носят «критически важный характер». По крайней мере, турецкий лидер намерен «открыть новую страницу в двусторонних отношениях» с Россией. А Москва на фоне санкционного давления и ухудшения отношений с Западом пытается извлечь экономические дивиденды. Однако эксперты полагают, что Турция потребует кое-что взамен.

Упростить расчеты

Встреча лидеров в Зеленом зале корпуса «Империал» сочинского санатория «Русь» прошла сначала тет-а-тет за закрытыми дверьми. После этого главы государств продолжили обсуждения в расширенном формате с участием делегаций двух стран. При этом турецкая сторона отказалась от проведения итоговой пресс-конференции по причине загруженного графика турецкого лидера.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стороны подписали совместный меморандум. Сразу после этого зампред правительства РФ и сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак раскрыл некоторые детали заключенного соглашения. По его словам, за время переговоров удалось достичь «очень важных решений практически по всем отраслям». Но особое внимание стороны уделили двустороннему экономическому сотрудничеству. Путин и Эрдоган договорились увеличивать товарооборот между двумя государствами до $100 млрд (за первые месяцы 2022 года объем торговли между Россией и Турцией увеличился в два раза и к концу этого года может достичь $50 млрд). При этом лидеры намерены наращивать взаимодействие в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и туризме. Причем все эти пункты должны быть реализованы на основе абсолютного «уважения, признания взаимных интересов и в соответствии с международными обязательствами».

Стороны не обошли стороной и развитие финансовых отношений, что должно упростить денежные операции граждан и коммерческих организаций. По сообщению The Washington Post, Россия надеется на помощь Турции в обходе санкций в банковском, энергетическом и промышленном секторах. В частности, по данным издания, Москва рассчитывает выкупить доли в турецких нефтеперерабатывающих предприятиях, чтобы скрыть происхождение топлива и обойти антироссийские санкции ЕС. Для упрощения этого процесса Москва также якобы попросила Анкару разрешить государственным турецким банкам открыть корсчета для российских финансовых структур. Как отмечают источники WP, Турция уже помогает России в этом вопросе.

Для того, чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок и обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансовый банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения, — заключил Новак.

За газ в рублях

Важной составляющей, по признанию Москвы, стала тема поставок российского газа в Турцию. Энергетика Новак, комментируя встречу, также добавил, что лидеры договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях. При этом вице-премьер в этом вопросе был немногословен и не уточнил, как именно будет протекать этот процесс.

Фото: gazprom Строительство «Турецкого потока»

Сегодня Россия экспортирует в Турцию ежегодно 26 млрд кубометров газа. В приветственной речи Путин поблагодарил коллегу за бесперебойное функционирование «Турецкого потока», который он охарактеризовал как «важнейшую артерию снабжения Европы российским газом».

Думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок, — заявил Путин.

В этом контексте еще одной важной темой переговоров стала ситуация вокруг АЭС «Аккую», которую строит российский «Росатом». На днях стало известно, что компания расторгла соглашение с турецкой «İÇ Taş» (компания со стопроцентным турецким капиталом). На замену турецкого подрядчика пришел «TSM Enerji», который включает в себя трех российских учредителей. Турки такое решение сочли политическим и возмутились, что «теперь это русская станция». «Росатом» в ответ на исковое обращение «İÇ Taş» заявил, что соглашение было расторгнуто из-за «многочисленных нарушений», которые влияют на качество и сроки выполнения работ.

Однако официальная Анкара на все эти противоречия между подрядчиками никакого внимания не обращает. По сообщению Новака, лидеры обозначили 2023 год как срок запуска проекта. После ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков АЭС будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покроет до 10% потребностей Турции в электроэнергии.

Фото: wikipedia Модель АЭС Аккую в Мерсине, Турция

Будет ли операция в Сирии?

Уточнений и подробностей по сирийской проблематике с российской стороны прозвучало не так много, что в принципе ожидаемо. На этом направлении есть множество разногласий.

Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями, — говорится в сообщении Кремля.

Однако не остается сомнений, что эта тема стала ключевой в ходе переговоров двух лидеров. Турция с мая планирует начать на севере Сирии новую военную операцию против курдских формирований. Как писала турецкая газета Yeni Safak, «террористическая зачистка» должна пройти в четырех районах на севере Сирии около Евфрата: Тель-Рифат, Айн-аль-Араб, Айн-Иса и Манбидж. А цель операции — создание 30-километровой безопасной зоны на сирийской земле вдоль турецко-сирийской границы.

Но попытка Эрдогана достичь взаимопонимания в этом вопросе провалилась на недавнем тегеранском саммите. Однако не секрет, что борьба с курдами — основной курс политики турецкого лидера. Поэтому от своей идеи он вряд ли откажется. Накануне переговоров в Сочи турецкая газета Hürriyet сообщила, что Эрдоган попросит Путина «выполнить свои обязательства», прописанные в российско-турецком соглашении от 2019 года. В Анкаре обвиняют Москву в нарушении пунктов договора, согласно которому Россия должна помочь отвести курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) от границ Турции. Ситуацию усложнила эскалация напряженности на севере Сирии в последние недели. Речь идет как о турецких обстрелах, так и об ударах, наносимых сирийской армией. Особенно атмосфера накалилась перед визитом турецкого лидера в Сочи.

Эрдогану очень нужна военная операция в Сирии в преддверии президентских выборов в Турции, которые должны состояться в следующем году, заявил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, на фоне сложной экономической ситуации в Турции президент отныне не имеет того политического веса, который у него был ранее, поэтому ему нужно успеть восстановиться.

Эрдогану нужен какой-нибудь успех, который он намерен добиться в военном плане. Самый подходящий для этого вариант — сирийское направление. Поэтому он очень настаивает на проведение военной операции на севере этой страны. Однако Россия, Иран и США против. Как бы парадоксально это ни звучало, позиции трех стран тут совпадают. Но турецкий лидер надеется хоть как-то найти с Россией общий язык, — отметил Дюрре.

По его словам, Турция в целом играет очень важную роль для России. На этом фоне Эрдоган надеется на какие-то уступки Москвы, которая может дать согласие на операцию, но только в тех районах Сирии, которые подконтрольны американцам. При этом ожидается, что если турецкий лидер все же не заручится поддержкой для проведения полномасштабных боевых действий, то попробует провести хотя бы ограниченную операцию.

Вопрос о проведении военной операции в Сирии остается открытым, отметил в беседе с NEWS.ru востоковед, член РСМД Кирилл Семенов. Он напомнил, что в декларациях с тегеранского саммита прозвучали лишь осуждение деятельности США в этой стране.

Наверное, наиболее приемлемым выходом для обеих стран был бы переход районов Манбидж и Тель Рифат под контроль сирийских правительственных сил о чем заявлял российский президент в Тегеране. При этом это можно было бы сделать при совместном контроле российских и турецких наблюдателей, чтобы снять недоверие турецкой стороны к подходам Дамаска. Нахождение последних можно было бы обосновать и «духом» соглашений в Адане, — подчеркнул Семенов.

Как отмечают турецкие источники, Турция хочет решить вопрос о своих военных операциях в Сирии с Москвой, чтобы потом поступательно перейти на обсуждение этого вопроса с Вашингтоном. Тем более, что сейчас, по данным издания Al-Arabi, отношения между Анкарой и Белым домом в целом позитивные. Без согласия США турецкие власти вряд ли решатся на проведения военной операции, потому что цена такой смелости может оказаться очень дорогой. Вашингтон способен окончательно запретить продажу истребителей F-16, за которые уже очень давно бьется Анкара.

Впрочем, Москва к переживаниям турецкой стороны относится с пониманием. Песков заявил, что Кремль учитывает законные озабоченности Турции из-за вероятной угрозы ее безопасности со стороны Сирии, однако призывает не предпринимать шаги, приводящие к дестабилизации ситуации в стране.

Зерно повышает ставки Эрдогана

Утром 5 августа, в день саммита в Сочи, из портов Украины вышли еще три сухогруза с зерном. В общей сложности, на борту этих судов находится более 58 тыс. тонн кукурузы. Свободное передвижение судов в Стамбул — еще один результат посреднический усилий Эрдогана, который несмотря на членство в НАТО, пытается сохранить полный нейтралитет между Москвой и Западом и посадить участников украинского конфликта за стол переговоров. Более того, после «зерновой» сделки в Анкаре рассчитывают помирить Россию и Украину.

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Никаких подвижек по своим принципиальным вопросам после саммита в Тегеране Анкара не получила. Однако подписание 22 июля в Стамбуле документов, которые сделали возможным отправку украинского зерна из черноморских портов, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, стали позитивным результатом встречи «астанинского формата» для турецкой стороны.

Путин высоко оценил усилия Эрдогана в этом вопросе. Российский президент поблагодарил своего коллегу за запуск экспорта «и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки».

Далеко не многим лидерам сегодня удается использовать геополитическую напряженность в своих интересах и делать это так же эффективно, как Эрдоган. Хотя влияние турецкого лидера, разумеется, имеет пределы, сам факт его встречи с российским президентов в разгар противостояния НАТО (в который входит Турция) и Москвы подчеркивает уникальные дипломатические дарования Эрдогана. Запад, конечно, нервирует неоднозначная политика Анкары, но он не готов от нее отвернуться. При этом Россия также выражает заинтересованность в сотрудничестве с Турцией, которая по сути стала для России одним из немногих «окон на Запад».

Турция превращается для России в хаб, который позволяет обходить санкционные ограничения и компенсировать стагнацию связей с Западом, отметил Кирилл Семенов. По его словам, именно поэтому Эрдоган привез в Сочи представительную делегацию, которая должна будет сосредоточится на обсуждении торгово-экономических вопросов с российскими партнёрами.

Показательно, что Турция, в отличие от многих партнёров РФ по ОДКБ, способна ставить заслон требованиям со стороны США и Запада, в том числе и несмотря на угрозы вторичных санкций. Тем самым Турция демонстрирует, что она суверенная и сильная страна, готовая строго придерживаться национальных интересов, — сказал Семенов.

Однодневный визит турецкого лидера нес сугубо деловой характер, поэтому южный российский город даже не украсили флагами двух стран — так велит протокол, отметили в Кремле. После окончания встречи с российским президентом Эрдоган незамедлительно покинул Сочи. То что по итогам встречи не было пресс конференции, вероятно, подчеркивает, что работа по выработке взаимоприемлемого варианта продолжается, и стороны сочли преждевременным делится какими либо нюансами до окончательного согласования позиций. Главы государств договорились провести следующую встречу уже на турецкой территории.