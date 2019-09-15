Формирование конституционного комитета в Сирии обсудили 15 сентября текущего года российские дипломаты и глава Арабской Республики Башар Асад. Встреча прошла в столице государства — Дамаске.
Кроме того, во время беседы затронули темы урегулирования ситуации в провинции Идлиб, продолжения борьбы с террористами, помощи беженцам, а также обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, говорится в сообщении на
Кремль в Дамаске представляли в том числе спецпредставитель главы РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Ранее News.ru сообщал, что Асад принял решение помиловать или смягчить наказание гражданам страны, совершившим преступления до 14 сентября 2019 года. Политик подписал указ о проведении в Арабской Республике всеобщей амнистии.