https://static.news.ru/photo/4d1fd014-d7c8-11e9-92b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Формирование конституционного комитета в Сирии обсудили 15 сентября текущего года российские дипломаты и глава Арабской Республики Башар Асад. Встреча прошла в столице государства — Дамаске.

Кроме того, во время беседы затронули темы урегулирования ситуации в провинции Идлиб, продолжения борьбы с террористами, помощи беженцам, а также обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, говорится в сообщении на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Кремль в Дамаске представляли в том числе спецпредставитель главы РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ранее News.ru сообщал, что Асад принял решение помиловать или смягчить наказание гражданам страны, совершившим преступления до 14 сентября 2019 года. Политик подписал указ о проведении в Арабской Республике всеобщей амнистии.