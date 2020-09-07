Дамаск: выборы главы Сирии пройдут в срок в 2021 году

https://static.news.ru/photo/561b49f0-f117-11ea-9491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Выборы главы Сирийской Арабской Республики пройдут по графику и в соответствии с действующей конституцией — в 2021 году. Голосование будет свободным и прозрачным, заявил 7 сентября 2020 года вице-премьер и министр иностранных дел САР Валид Муаллем во время совместной пресс-конференции с российскими вице-премьером Юрием Борисовым и руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. Мероприятие состоялось в Дамаске.

Проведение грядущих президентских выборов в САР не связано с деятельностью Конституционного комитета в Женеве. Они состоятся в срок в 2021 году. <...>Выборы будут свободными и прозрачными, в них сможет принять участие любой гражданин, выдвижение кандидатуры которого не противоречит требованиям конституции, — цитирует Муаллема агентство ТАСС.

Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с российской делегацией, возглавляемой заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым. Член кабмина РФ и сопровождающие его лица прибыли в САР 6 сентября. Лидер САР поблагодарил РФ за помощь в восстановлении безопасности на территории страны и за преодоление последствий военного конфликта.

В ходе общения руководитель САР также выразил заинтересованность в успехе российских инвестиций в САР. Борисов, в свою очередь, отметил, что Москва очень ценит партнёрские отношения с Дамаском. Также вице-премьер поздравил Асада с победой «Национального прогрессивного фронта» на парламентских выборах.

Как сообщал NEWS.ru, Асад 30 августа обнародовал указ об утверждении нового кабмина Сирии. Правительство возглавил Хусейн Арнус, выполнявший с 11 июня 2020-го обязанности главы кабинета министров после отставки своего предшественника Имада Хамиса. Министром обороны стал генерал Али Абдалла Аюб, Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов возглавил Валид аль-Малам.