Боевики планируют провокации с применением химоружия в Сирии

https://static.news.ru/photo/5bd9569a-c14f-11ea-b75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для того, чтобы обвинить сирийские власти в применении химоружия, террористы запрещённой в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» собираются устроить провокации в районе нескольких селений в Идлибе. Об этом сообщили в Центре по примирению в Сирии.

Как отмечается в сообщении ЦПВС, террористы уже изготовили не менее 15 самодельных взрывных устройств, начинённых неизвестным отравляющим веществом, передаёт РИА Новости.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в конце мая говорил о том, что на территории Сирии возможны любые провокации со стороны членов террористических группировок.

По его словам, результатом договорённости президентов РФ и Турции по ситуации в Идлибе стало снижение интенсивности вооружённой борьбы. Как сказал Фитин, при этом главный вопрос остался нерешённым — сохранение в идлибском анклаве террористических группировок во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам», со стороны которых случаются постоянные провокации.

Как писал NEWS.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай злоупотребляют правом вето в СБ ООН ради сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом.