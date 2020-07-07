Боевики планируют провокации с применением химоружия в Сирии

Для того, чтобы обвинить сирийские власти в применении химоружия, террористы запрещённой в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» собираются устроить провокации в районе нескольких селений в Идлибе. Об этом сообщили в Центре по примирению в Сирии.
Как отмечается в сообщении ЦПВС, террористы уже изготовили не менее 15 самодельных взрывных устройств, начинённых неизвестным отравляющим веществом,
Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в конце мая говорил о том, что на территории Сирии возможны любые провокации со стороны членов террористических группировок.
По его словам, результатом договорённости президентов РФ и Турции по ситуации в Идлибе стало снижение интенсивности вооружённой борьбы. Как сказал Фитин, при этом главный вопрос остался нерешённым — сохранение в идлибском анклаве террористических группировок во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам», со стороны которых случаются постоянные провокации.
Как писал NEWS.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай злоупотребляют правом вето в СБ ООН ради сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом.
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