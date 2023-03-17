Безвиз с арабскими странами: как вести себя там туристу из России РФ обсуждает введение безвизового режима с рядом восточных государств, которые раньше были для нас экзотикой. К чему готовиться, чего опасаться?

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Министерство иностранных дел России работает над тем, чтобы заключить соглашение о безвизовых поездках с 11 странами. Среди них оказалось несколько государств Персидского залива — Оман, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия. До сих пор эти направления не были популярны у российских туристов и считались во многом экзотикой. Существует расхожее представление, что поездка в регион, где царят суровые мусульманские нравы, может быть опасной. А уж женщинам там и лучше вовсе не появляться. Сами арабы, напротив, нахваливают свои курорты как жемчужины современного туризма, где иностранцы могут сполна насладиться «восточной сказкой». Где же тут правда, а где — стереотип, и что нужно знать туристу перед тем, как отправиться на пески неизведанной Аравии, — в материале NEWS.ru.

Саудовская Аравия: паломничество — единственный путь?

Самой большой неожиданностью стало появление в этом списке Саудовской Аравии. До недавнего времени она считалась одной из самых закрытых и консервативных стран мира и вообще не выдавала туристических виз иностранцам — в отличие от тех же Омана, Кувейта и Бахрейна. Получить разрешение на въезд в мусульманское королевство всегда было испытанием.

Фото: shutterstock В Мекку каждый год приезжают миллионы паломников. До недавнего времени хадж был единственной возможностью побывать в Саудовской Аравии для иностранца, если он мусульманин

В основном тут процветал именно религиозный туризм. Именно поэтому Саудовская Аравия формально занимает рекордные позиции по числу посещающих страну иностранцев. Но речь идет именно о паломниках. Тысячу с лишним лет миллионы мусульман со всего мира ежегодно приезжают сюда, чтобы совершить хадж — паломничество в Мекку. Его кульминацией становится ритуальный обход вокруг главной мусульманской святыни — Каабы, кубической постройки, которую, согласно исламским преданиям, построил первый человек Адам вместе с ангелами.

Отдых на родине пророка

До недавних пор паломничество оставалось единственным рабочим методом въезда в страну, если у иностранца не было там семьи или друзей-резидентов. Королевство открывало двери в основном для мусульман, причем небедных. На каждое место в «паломнических турах» всегда огромный конкурс. В среднем стоимость такой поездки начинается от 300–500 тысяч в пересчете на рубли. За эти деньги паломников привозят в страну, показывают им Большую мечеть (аль-Харам), камень Каабы и доставляют обратно. Собственно, кроме посещения святынь, в стране делать было особо нечего.

Теоретически и немусульмане могли бы рискнуть и записаться в поездку, но тогда им пришлось бы притвориться правоверными. Ехать в страну не самым честным путем и нарушать эти правила было настоящим экстримом. Обманщикам или нарушителям строгих мусульманских правил отсекали руки и казнили отсечением головы. Для этой процедуры у саудовцев даже есть специальный национальный меч.

И не стоит думать, что эти жесткие меры не применяли к иностранцам. Так, с 2010 по 2021 год королевство казнило 490 иностранных граждан, что составляет почти 40% от всего числа казней за этот период.

Эр-Рияд делает послабления

Образ жестокого королевства, где женщинам запрещено выходить из дома, начал стремительно меняться только в 2017 году, когда к власти пришел наследный принц-реформатор Мухаммед бин Салман. Наследник престола еще в юности понял, что страна не сможет вечно жить на одних только доходах от нефти. Несмотря на критику консервативной части общества, он решил превратить королевство в центр экономики, культуры и туризма международного уровня.

Неизведанность и закрытость королевства из страшилок превратились в слоганы новых рекламных кампаний по привлечению туристов. В попытке зазвать побольше гостей наследный принц покупает мировых футболистов вроде Криштиану Роналду, отправляет женщин в космос и строит утопические города будущего.

Фото: shutterstock Новый правитель Саудовской Аравии решил развивать туризм

Опыт, безусловно, интересный. Но заметно, что страна находится только в начале туристического пути, — рассказал NEWS.ru россиянин Артем, который работает в местном представительстве одной российской компании. — Если приехать в Саудовскую Аравию на несколько дней, то, пожалуй, можно заметить изменения. Но жизнь тут кипит только в торговых центрах и кафе, а инфраструктура для туризма пока только создается.

По словам Артема, саудовцы впервые за сотни лет занялись восстановлением исторических достопримечательностей вроде древних сооружений набатеев, раскиданных по пустыне. Они реставрируют старые кварталы и открывают аутентичные деревни для туристов. Но приспособленных для пляжного отдыха курортов в стране не найти.

Между тем, как сообщает портал MSN, на днях власти Саудовской Аравии объявили о создании новой национальной авиакомпании под названием Riyadh Air, которая соединит столицу королевства с 2000 пунктами назначения по всему миру. Тем самым к 2030 году Эр-Рияд надеется привлечь в страну 100 млн туристов.

Иностранкам теперь можно даже без платка

О заметных изменениях могла судить и обозревательница NEWS.ru, которой доводилось дважды бывать в Саудовской Аравии в составе журналистских поездок с официальными делегациями. Первый раз — в 2017 году, еще до начала реформ бин Салмана. Город Джидда на берегу Красного моря, несмотря на статус курорта, оставался весьма консервативным (это неслучайно, ведь здесь находится летняя резиденция саудовских правителей на паломническом пути в Мекку).

Редкие арабки прогуливались по набережной без сопровождения мужчин. Но в любом случае рядом должна была находиться подруга или родственница (даже такое послабление тогда считалось новшеством). В местном «Макдоналдсе» действовали два входа — для семейных пар, скрытых от посторонних глаз перегородками, и для мужчин. Отдельных входов для девушек не предусматривалось. Иностранкам не разрешалось ходить по городу в одиночку, без коллег-мужчин, так что даже для утренней прогулки к морю требовался сопровождающий мужского пола. Девушек уже заселяли в номера поодиночке, но еще без энтузиазма. Обязательный дресс-код — абайя (одеяние в пол с рукавами до запястий) и покрытая голова. Никаких приталенных силуэтов, яркие цвета дозволялись, но не кричащие.

Фото: Sui Xiankai/XinHua/Gl;obal Look Press Эр-Рияд сочетает старину и современность. Но туристов тут всегда было мало

В 2019 году столица Эр-Рияд казался уже рассадником либерализма. Женщины за рулем на дорогах, компании подружек, устраивающие пикники на траве. Иностранки уже могли не покрывать голову, зато спокойно разгуливать по ночному городу и даже без опасений садиться в такси. Никакой шариатской полиции нравов автору этих строк встречать не приходилось — возможно, в силу благочестивого поведения.

Кувейт, Байхрейн — почти Эмираты. Оман — море в пустыне

Наиболее развитым в туристическом плане из всей четверки стран, куда нацелилась Россия, считается Оман. Туризм здесь начали развивать еще в 1970-х годах (раньше, чем ОАЭ!).

В 1970 году на престол вступил султан Кабус бен Саид и поставил задачу сделать туризм источником нового источника дохода для Омана. При этом султанат всегда стремился сохранить свою самобытность, поэтому здесь никогда не собирались подстраиваться под иностранных гостей. Местные правители не захотели поступаться консервативными устоями в угоду инвестициям и толпам туристов.

Фото: shutterstock В Омане прекрасные пляжи. Но разгуливать там в бикини обычно не принято

По сей день главными туристическими достопримечательностями здесь считаются вовсе не торговые центры, гостиничные комплексы или небоскребы (картинка туристического рая в тех же Эмиратах), но два десятка национальных парков с уникальными ландшафтами — горными хребтами, живописными оазисами и кристально чистыми пляжами. Посещение для женщин, само собой, разрешено в строго в закрытых купальниках. Хотя обозревательнице NEWS.ru еще в 2019 году доводилось поплескаться в заливе в обычном раздельном купальнике — правда, пляж был не общественным, но в нескольких метрах от отеля.

Что касается Кувейта и Бахрейна, то эти страны больше всего напоминают Объединенные Арабские Эмираты, столь привычные состоятельным российским туристам. Разве что немного менее развитые. Сюда приезжают за фотографиями на фоне высоток, шоппингом и изысканными ресторанами. При этом во всех четырех странах действуют общие правила, которые придется усвоить туристам, если они хотят избежать неприятностей, замечаний и цокающих звуков (ими арабы выражают недовольство) в свой адрес.

Общие правила: что можно, чего нельзя

В отличие от ОАЭ, иностранцев в этих четырех странах все же относительно немного. Тон происходящему все еще задает местное население. И каким бы прогрессивным оно ни казалось среди ультрасовременных небоскребов, религия и племенные обычаи по-прежнему играют ключевую роль в обществе. Местные жители по пять раз в день молятся, наедине про себя читают молитвы, а в наушниках, как правило, слушают не Бейонсе, а Коран. Почти каждое действие или эмоция сопровождается поминанием Бога.

Перед завтраками они говорят «биссмиллах» («именем Аллаха»), выходя из дома — «таууакальту аля-Аллах» («полагаюсь на Аллаха»), а встретив в подъезде котенка, восклицают «машааллах» («то, что пожелал Аллах» — выражение умиления).

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Паломнический тур в Мекку — удовольствие не из дешевых

Последнее, что хотел бы увидеть местный верующий, — иностранку в топе и короткой юбке, которая целуется со своим парнем. Вежливый араб, вероятно, промолчит, но можно натолкнуться и на тех, кто не будут такое терпеть. Вот что надо знать:

Женщинам не обязательно покрываться в традиционные исламские наряды — например, надевать чадру, никаб или хиджаб, тем более черный. Достаточно обычного не слишком вызывающего образа, в котором не видно тело. К примеру, для прогулки по центральным улицам подойдут свободные джинсы или шаровары и лонгслив, не слишком подчеркивающий фигуру. Крайне желательно к этому образу добавить головной платок. Достаточно покрыть им затылок, и местные уже будут восхищаться проявленным к ним уважением.

Что касается мужчин, то в исламе для них, как правило, меньше ограничений и дресс-код тоже намного проще. Всего-то нужно не надевать шорты выше колена.

Нельзя ни при каких обстоятельствах оскорблять Аллаха, пророка Мухаммеда или любого из христианских и иудейских посланников (мусульмане их также признают). Даже для многих светских верующих неуважение к Богу — красная черта. Если ее переступить, в самом либеральном арабе Залива просыпается внутренний «джихадист», готовый постоять за честь своей религии словом и делом. Поэтому нетактичных шуток на тему религии лучше избегать.

Учитывая, что страны, о которых идет речь, монархии, отношение к своим правителям там тоже очень трепетное. Поэтому накануне, во время и даже после поездки (если есть желание потом вернуться) лучше воздержаться от негативных комментариев в адрес правящих семей, например, в соцсетях. Известны случаи, когда иностранцы писали что-то плохое о правителе, а по возвращении их арестовывали, даже если между публикацией и повторной поездкой прошло много лет.

Об алкоголе придется забыть. Употребление спиртного в исламе считается одним из самых больших грехов. К иностранцам, которые его публично пьют, отношение обычно не самое лучшее. Поэтому даже если туристу и удастся раздобыть бутылку игристого где-то в баре у отеля, то ни в коем случае не стоит пить ее за пределами заведения. К примеру, в Саудовской Аравии за такое не только вышлют из страны, но и могут даже публично выпороть в назидание остальным.

Гость под защитой кодекса бедуинов

Усвоив эти правила, турист уже на 90% создает себе все условия для успешной поездки. Если соблюдать базовые нормы поведения, то волноваться практически не о чем. Кувейт, Оман, Бахрейн и Саудовская Аравия считаются одними из самых безопасных стран мира.

Арабы Персидского залива — очень открытые, вежливые, дружелюбные люди. В этих краях уважение к гостю — часть традиционного кодекса чести «мурувва», который передается из поколения в поколение, начиная с доисламских бедуинских времен. Согласно кодексу, любой гость — особенный человек, которого нужно лелеять и защищать. Сами гости обязаны проявлять благодарность и признательность за оказанное гостеприимство.

Фото: shutterstock На арабском Востоке к гостю всегда относятся с почтением. И ждут от него взаимости

Хотя местный язык — арабский, но английский здесь обычно тоже знают на хорошем уровне. В крайнем случае, поможет онлайн переводчик. Так что насчет языкового барьера можно не беспокоиться.

А вот за что все же следует переживать, так это за местные температуры. Все понимают, что в Аравии жарко, но многие недооценивают, насколько. Летом температуры запросто могут подняться выше 50°C. Поэтому туристам советуют приезжать в более прохладные времена года. Правда, прохладу здесь можно ощутить и летом. По ночам температуры существенно снижаются, особенно в пустынях. Многие туристы проводят отдых именно там. Даже обеспеченные гости зачастую предпочитают пятизвездочным отелям аутентичные шатры в палаточных лагерях среди песков.

Кстати, российские туристы могут без проблем бронировать тысячи вариантов размещения в арабских странах через отечественные сервисы.