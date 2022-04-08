Без президента: Эр-Рияд дал импульс смене власти в Йемене

Йеменские хуситы раскритиковали идею о Президентском руководящем совете (ПРС) Йемена, сформированном накануне по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Ранее появление такого исполнительного органа, который должен заняться госуправлением и вопросами безопасности, ознаменовало конец эпохи президента Абд Раббо Мансура Хади — одного из главных противников мятежников. Теперь же внешним силам, инициировавшим формирование ПРС, придётся склонить хуситское движение «Ансар Аллах» к диалогу, чтобы новая структура не превратилась в обычный военный совет.
Заявление от лица хуситов
Мы с удивлением встретили формирование руководящего совета, — заявил аль-Бахити. — Никакой роли в этом йеменской стороне отведено не было. Настоящая законность в Йемене принадлежит тем, кто отстаивает независимость страны, а подобный орган является лишь продолжением оккупации.
По его словам, переговоры по урегулированию должны вестись между представителями республики и теми странами, которые напрямую участвуют в вооружённом конфликте. К ним эксперт относит не только Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), но и США.
Накануне президент Хади сообщил о формировании ПРС и о транзите всех президентских полномочий в пользу этого органа на время переходного периода. Кроме того, исполнительная структура должна выполнять обязанности вице-президента и разбираться не только с вопросами государственного управления, но и с проблемами в сфере безопасности. Её руководителем стал Рашад Мухаммед аль-Алими — фигура, обладающая саудовской поддержкой и имеющая связи с исламистской партией «Аль-Ислах», считающейся йеменским крылом организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России). В ПРС вошли также семь заместителей, в том числе глава президиума Южного переходного совета (ЮПС) Айдарус аз-Зубейди.
Изящный уход
Историческое решение об уходе Хади и создании ПРС был принято по итогам интенсивных межйеменских переговоров в Эр-Рияде, созванных под эгидой ООН и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В ходе встреч, которые завершились 7 апреля, обсуждались политическая и экономическая составляющие затяжной войны на юге Аравийского полуострова, а также — вопросы открытия гуманитарных коридоров и оказания помощи йеменцам. Хуситы, которые контролируют столицу страны, город Сана и преимущественно северные районы Йемена, не принимали участие в консультациях, потому что их требование сводилось к необходимости вести подобный диалог на нейтральной территории, а не дома у «страны-агрессора».
Близкие к принятию решений источники издания The Arab Weekly
«Сохраниться как единое государство»
Примечательно, что мандаты внутри ПРС поделены поровну между севером и югом, что, вероятно, должно создать впечатление о существовании запроса на федерализм. Проживающий в США исследователь Мухаммед аль-Баша
Это явный признак того, что мы либо вступим в мирные переговоры, либо это превратится в военный совет, который будет бороться с хуситами, — говорит эксперт.
С этим мнением согласна исследователь Оксфордского университета Элизабет Кендалл, которая убеждена, что членам Совета «будет сложно работать вместе».
Но если Йемен хочет сохраниться как единое государство, нет альтернативы структуре управления, которая делит власть между различными, а иногда и конфликтующими политическими группами, — говорит она.
Критика хуситов в адрес инициативы не означает, что с ними не попытаются установить соответствующий диалог. Тем более что «Ансар Аллах» имеет опыт негласных переговоров с Саудовской Аравией. Вопрос заключается в том, куда теперь повернёт традиционный дискурс, согласно которому хуситы проводят интересы Ирана и выполняют прямые распоряжения его аппарата безопасности. Эксперты не раз отмечали, что альянс «Ансар Аллах» и Тегерана функционирует до тех пор, пока их цели совпадают. Движение склонно говорить о себе как о самостоятельном политическом субъекте, не зависящем от внешних сил. Поэтому в интересах организаторов переговоров в Эр-Рияде показать готовность рассматривать его в этом качестве.
В противном случае идея с ПРС останется обычной инициативой по обновлению политической элиты.