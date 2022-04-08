Без президента: Эр-Рияд дал импульс смене власти в Йемене

Йеменские хуситы раскритиковали идею о Президентском руководящем совете (ПРС) Йемена, сформированном накануне по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Ранее появление такого исполнительного органа, который должен заняться госуправлением и вопросами безопасности, ознаменовало конец эпохи президента Абд Раббо Мансура Хади — одного из главных противников мятежников. Теперь же внешним силам, инициировавшим формирование ПРС, придётся склонить хуситское движение «Ансар Аллах» к диалогу, чтобы новая структура не превратилась в обычный военный совет.

Заявление от лица хуситов сделал член их политбюро Мухаммед аль-Бахити. В разговоре с каналом «Аль-Маядин» он заметил, что ПРС не представляет интересов народа.

Мы с удивлением встретили формирование руководящего совета, — заявил аль-Бахити. — Никакой роли в этом йеменской стороне отведено не было. Настоящая законность в Йемене принадлежит тем, кто отстаивает независимость страны, а подобный орган является лишь продолжением оккупации.

Боевики-хуситы протестуют против объявления США ополчения хуситов «террористической группой» в Сане. Йемен Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

По его словам, переговоры по урегулированию должны вестись между представителями республики и теми странами, которые напрямую участвуют в вооружённом конфликте. К ним эксперт относит не только Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), но и США.

Накануне президент Хади сообщил о формировании ПРС и о транзите всех президентских полномочий в пользу этого органа на время переходного периода. Кроме того, исполнительная структура должна выполнять обязанности вице-президента и разбираться не только с вопросами государственного управления, но и с проблемами в сфере безопасности. Её руководителем стал Рашад Мухаммед аль-Алими — фигура, обладающая саудовской поддержкой и имеющая связи с исламистской партией «Аль-Ислах», считающейся йеменским крылом организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России). В ПРС вошли также семь заместителей, в том числе глава президиума Южного переходного совета (ЮПС) Айдарус аз-Зубейди.

Изящный уход

Историческое решение об уходе Хади и создании ПРС был принято по итогам интенсивных межйеменских переговоров в Эр-Рияде, созванных под эгидой ООН и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В ходе встреч, которые завершились 7 апреля, обсуждались политическая и экономическая составляющие затяжной войны на юге Аравийского полуострова, а также — вопросы открытия гуманитарных коридоров и оказания помощи йеменцам. Хуситы, которые контролируют столицу страны, город Сана и преимущественно северные районы Йемена, не принимали участие в консультациях, потому что их требование сводилось к необходимости вести подобный диалог на нейтральной территории, а не дома у «страны-агрессора».

Сторонники хуситов принимают участие в акции протеста перед посольством США в Сане Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Близкие к принятию решений источники издания The Arab Weekly сообщили , что власти Саудовской Аравии предложили Хади «изящно» уйти, чтобы преподнести инициативу как его самостоятельный жест. Во многом это стало результатом понимания, что с ним запуск национального примирения невозможен. Сама саудовская сторона долгие годы поддерживала правительство Хади, считая его проводником своих интересов на этой арене, в то время как соседние Эмираты делали ставку на ЮПС, южан-сепаратистов. По словам собеседников The Arab Weekly, после того как хуситы в последние месяцы стали активно продвигаться в ряде районов, это поставило перед внешними силами вопрос о необходимости переоценки собственной стратегии.

«Сохраниться как единое государство»

Примечательно, что мандаты внутри ПРС поделены поровну между севером и югом, что, вероятно, должно создать впечатление о существовании запроса на федерализм. Проживающий в США исследователь Мухаммед аль-Баша замечает , что все представители Совета «имеют военное прошлое и опыт работы в сфере безопасности». Кроме того, по его словам, большинство членов ПРС были напрямую вовлечены в боевые действия против хуситов.

Это явный признак того, что мы либо вступим в мирные переговоры, либо это превратится в военный совет, который будет бороться с хуситами, — говорит эксперт.

С этим мнением согласна исследователь Оксфордского университета Элизабет Кендалл, которая убеждена, что членам Совета «будет сложно работать вместе».

Но если Йемен хочет сохраниться как единое государство, нет альтернативы структуре управления, которая делит власть между различными, а иногда и конфликтующими политическими группами, — говорит она.

Семьи ожидают приёма своих родственников, которые являются детьми-солдатами, захваченными повстанцами-хуситами и должны быть переданы Международному комитету Красного Креста Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

Критика хуситов в адрес инициативы не означает, что с ними не попытаются установить соответствующий диалог. Тем более что «Ансар Аллах» имеет опыт негласных переговоров с Саудовской Аравией. Вопрос заключается в том, куда теперь повернёт традиционный дискурс, согласно которому хуситы проводят интересы Ирана и выполняют прямые распоряжения его аппарата безопасности. Эксперты не раз отмечали, что альянс «Ансар Аллах» и Тегерана функционирует до тех пор, пока их цели совпадают. Движение склонно говорить о себе как о самостоятельном политическом субъекте, не зависящем от внешних сил. Поэтому в интересах организаторов переговоров в Эр-Рияде показать готовность рассматривать его в этом качестве.

В противном случае идея с ПРС останется обычной инициативой по обновлению политической элиты.