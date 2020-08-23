Асад укрепляет элиту зависимыми от России бизнесменами

Сирийское правительство пока не в состоянии обезопасить подконтрольные ему территории. Это подтверждает теракт на газопроводе между районами Адра и Думейр (провинция Дамаск), который привёл к отключению электричества на территории республики. Чтобы компенсировать часть слабостей, в том числе в сфере безопасности, Дамаску остаётся один вариант — консолидация разрозненных частей политической элиты. NEWS.ru нашёл признаки примирения между президентом Башаром Асадом и семьей Махлуфов, крупнейшим алавитским кланом.

Утром 24 августа взрыв на газопроводе в провинции Дамаск, который привёл к масштабному блэкауту, был официально признан террористическим нападением.

После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом, — заявил журналистам министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.

По официальным данным, пожарным удалось ликвидировать возгорание, которое было спровоцировано взрывом.

Syrian Minister of Electricity reportedly claiming a gas pipeline exploded between Dumayr & Adra causing the reported country-wide power cuts. Pictures of the explosion below pic.twitter.com/7wQ3miX8uL — Gregory Waters (@GregoryPWaters) August 24, 2020

Само нападение произошло в ночь на 24 августа. В результате, вся территория Арабской Республики была обесточена: из строя вышли три электростанции. Министр электроэнергетики республики Мухаммед Зухер Харбутли сообщил рано утром, что специалистам удалось перезапустить некоторые мощности и восстановить снабжение электроэнергией жизненно важных объектов. Однако расследование причин произошедшего ещё потребует времени.

Неспособность защитить жизненно важную инфраструктуру стала лишней иллюстрацией слабости сирийского руководства. Однако сейчас Башар Асад пытается решить часть накопившихся проблем. Источники NEWS.ru в Сирии сообщили о том, что глава сирийского государства провёл встречу с верхушкой клана Махлуфов — одного из наиболее влиятельных семейств в республике, которое находится в родственных отношениях с семьей президента. Переговоры прошли в деревне Кардаха (провинция Латакия). В центре внимания был вопрос о судьбе сирийского магната Рами Махлуфа, некогда богатейшего человека страны. В этом году он записал целую серию видеообращений, в которых пожаловался на предвзятое отношение со стороны сирийского руководства и давление с целью лишить его былого влияния. За считанные месяцы официальный Дамаск лишил его основных активов и блокировал главные источники дохода.

Проблемой стало то, что в своих роликах Махлуф попытался апеллировать ко всей алавитской общине Сирии, которая является социальной базой местной политической элиты. Кампания против магната породила опасения, что президент может лишиться поддержки алавитов.

По словам собеседников NEWS.ru, на встрече в Кардахе Асад предложил свою формулу урегулирования — чтобы «лицом» и защитником интересов клана Махлуфов теперь стал брат Рами — Ихаб. Ему, согласно этим договорённостям, будет передано управление зонами беспошлинной торговли в Сирии — тем бизнесом, который некоторое время находился в руках Рами. Не исключено, что сделка с кланом Махлуфов предполагает и делегирование других деловых проектов в руки Ихаба. Это должно положить конец конфликту с семьей Махлуфов, который, как считается, разгорелся из-за желания сирийского правительства найти источники финансирования среди «своих».

Пока не ясно, что будет с благотворительной деятельностью, которую вёл фонд Рами «Аль-Бустан». Этот вопрос, как кажется, отдан на откуп «первой леди» Сирии Асме Асад.