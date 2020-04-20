Асад: коронавирус обнажил классовую проблему западных режимов

https://static.news.ru/photo/f34aa5c8-8311-11ea-ac50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) обнажила проблемы «западных режимов», считает глава Сирии Башар Асад. По его словам, в подобных государствах процветают определённые классы населения, а не «весь народ».

Лидер добавил, что вспышка заболевания превратилась в повод для политических инвестиций крупных «игроков». Среди них — Соединённые Штаты Америки. Президент Арабской Республики заявил, что Белый дом продолжает давить санкциями ряд стран, несмотря на губительные последствия эпидемии COVID-19, передаёт агентство AMN.

Асад также выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью граждан от коронавирусной инфекции — Тегеран зафиксировал свыше 5 тысяч жертв недуга. Накануне глава Сирии встретился в Дамаске с министром иностранных дел Исламской Республики Джавадом Зарифом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут помочь Ирану в борьбе с пандемией коронавируса. Тегерану нужно только попросить Белый дом.

В целом в мире заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч умерли, почти 615,5 тысячи поправились. По состоянию на 20 апреля в России уже более 47 тысяч подтверждённых случаев COVID-19, 405 человек скончались, около 3,5 тысячи выздоровели.