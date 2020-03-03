https://static.news.ru/photo/7ac6e284-5d45-11ea-addf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сирийские правительственные войска возобновили наступление на восток провинции Идлиб после захвата города Серакиб.

Как сообщает AMN, войска продвигаются к западу от Серакиба и в ближайшее время должны захватить город Афис, так как они стремятся вернуть под свой контроль потерянные несколько дней назад районы.

Отмечается, что российские военные в это время атакуют оставшихся в районе боевиков.

Как ранее писал NEWS.ru, трое военнослужащих Турции погибли в Идлибе, заявил глава республики Реджеп Эрдоган. По его словам, режим сирийского лидера Башара Асада несёт в регионе «более серьёзные потери».