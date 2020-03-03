Сирийские правительственные войска возобновили наступление на восток провинции Идлиб после захвата города Серакиб.
Как сообщает AMN, войска продвигаются к западу от Серакиба и в ближайшее время должны захватить город Афис, так как они стремятся вернуть под свой контроль потерянные несколько дней назад районы.
Отмечается, что российские военные в это время атакуют оставшихся в районе боевиков.
Как ранее писал NEWS.ru, трое военнослужащих Турции погибли в Идлибе, заявил глава республики Реджеп Эрдоган. По его словам, режим сирийского лидера Башара Асада несёт в регионе «более серьёзные потери».
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