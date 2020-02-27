https://static.news.ru/photo/95bed812-5962-11ea-89e2-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Трое военнослужащих Турции погибли в Идлибе, заявил глава республики Реджеп Эрдоган. По его словам, режим сирийского лидера Башара Асада несёт в регионе «более серьёзные потери».

Борьба в Идлибе идёт и будет продолжаться, — добавил Эрдоган в эфире телеканала NTV, выступая в Анкаре.

Он добавил, что Турция продолжит переговоры с Россией, но республика присутствует в Сирии согласно Аданскому договору с Дамаском.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

Ранее NEWS.ru писал, что боевики так называемой умеренной сирийской оппозиции​, которую поддерживает Анкара, взяли под контроль город Серакиб. Этот стратегический населённый пункт расположен в зоне деэскалации, на северо-западе провинции Идлиб.