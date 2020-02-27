Трое военнослужащих Турции погибли в Идлибе, заявил глава республики Реджеп Эрдоган. По его словам, режим сирийского лидера Башара Асада несёт в регионе «более серьёзные потери».
Борьба в Идлибе идёт и будет продолжаться, — добавил Эрдоган в эфире телеканала NTV, выступая в Анкаре.
Он добавил, что Турция продолжит переговоры с Россией, но республика присутствует в Сирии согласно Аданскому договору с Дамаском.
С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.
В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.
Ранее NEWS.ru писал, что боевики так называемой умеренной сирийской оппозиции, которую поддерживает Анкара, взяли под контроль город Серакиб. Этот стратегический населённый пункт расположен в зоне деэскалации, на северо-западе провинции Идлиб.