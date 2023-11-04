Армия Израиля ударила по вооруженной группе на границе с Ливаном Армия Израиля нанесла новый удар по вооруженной группе на границе с Ливаном

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли новый удар по вооруженной группе, угрожавшей стране в районе границы с Ливаном, сообщили в армейской пресс-службе. Там отметили, что радикалы пытались осуществить пуск ракет по израильской территории.

Ранее сегодня террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты по району кибуца Ифтах на севере Израиля. По этой террористической ячейке нанес удар танк Армии обороны Израиля, — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что в течение дня боевик «приблизился к району границы со стороны Ливана рядом с населенным пунктом Шломи и был уничтожен» авиаударом ЦАХАЛ.

Ранее в пресс-службе сообщили, что израильские военные перехватили ракету класса «земля — воздух», выпущенную с территории Ливана по направлению к беспилотнику Израиля. После этого ЦАХАЛ нанес ответные удары по месту пуска ливанских ракет.

В свою очередь лидер иранской радикальной группировки «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Израиль совершит «самую большой глупость» в истории, если нападет на Ливан. Он предупредил о риске широкомасштабной войны при эскалации на ливанском фронте. Насралла указал, что у границ Ливана сконцентрирована «треть израильской армии» и часть из этих сил являются элитными и регулярными подразделениями. Вопрос эскалации в любом направлении, по его словам, зависит от развития событий в Газе и поведения Израиля в отношении Ливана.