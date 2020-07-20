Армия Хафтара может потопить турецкие корабли советскими ракетами

https://static.news.ru/photo/f0399efa-cab2-11ea-8b24-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

Военно-морские силы Ливийской национальной армии (ЛНА) обладают противокорабельными ракетами советского производства. Независимые наблюдатели заметили пусковые комплексы этих ракет у побережья Тобрука.

Как сообщает издание argumenti.ru, ЛНА показала ракету советского производства Р-15 «Термит». Дальность её поражения составляет 80 километров. По мнению экспертов, такой дальности достаточно для уничтожения судов, бороздящих воды Средиземноморья у берегов Ливии. В настоящий момент там находятся боевые корабли турецких ВМС.

Ранее представитель МИД Египта Ахмед Хафез удивился высказыванию президента Турции Реджепа Эрдогана о незаконности действий Каира в Ливии. Дипломат напомнил, что в Триполи попросили египетских военных помочь в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Хафез отметил, что Турция может только усугубить ситуацию в регионе, действуя ради удовлетворения своих интересов.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда был убит лидер страны Муаммар Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

NEWS.ru писал, что российская сторона призывает всех участников боевых действий сесть за стол переговоров, прекратив боевые действия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости запуска инклюзивного политического диалога на основе резолюций СБ ООН.