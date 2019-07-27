https://static.news.ru/photo/22c5fc3e-b05a-11e9-97de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Студент-биолог Харрисон Дюран во время первых своих раскопок нашёл череп трицератопса, которому 65 миллионов лет.

Дюран учится на пятом курсе и с детства интересуется динозаврами. За отличную успеваемость его позвал с собой на двухнедельные раскопки в Северную Дакоту профессор Майкл Кджеллан. Ранее учёный уже находил кости динозавра на этой же территории и решил исследовать район получше.

Через несколько дней после начала работы Харрисон Дюран обнаружил череп трицератопса с тремя рогами. Учёные были удивлены такому везению, поскольку во время раскопок можно месяцами ничего не находить, а американцу крупно повезло с первого раза. Черепу дали имя — Элис — в честь владелицы территории, на которой велись раскопки, пишет CNN.

Трицератопсы из рода растительноядных динозавров из семейства цератопсид, они существовали в конце маастрихтского века мелового периода и начале палеоценовой эпохи палеогенового периода, примерно от 68 до 66 миллионов лет назад на территориях современной Северной Америки.

Ранее участники археологической экспедиции «Горожане-2019» обнаружили в Псковской области более 350 старинных предметов. Среди находок — восемь арабских монет-дирхемов, а также другие предметы импорта, преимущественно бусы, предметы вооружения, украшения и прочие, раскопки в средневековом поселении Горожане в Псковской области археологи ведут с 2016 года. Оно является памятником эпохи викингов с хорошей сохранностью культурных отложений и богатым вещевым материалом, писал News.ru.